Американские бронетранспортёры столкнулись в Литве: 13 военнослужащих пострадали

На дороге между Каунасом и Пренаем в Литве произошло крупное ДТП с участием бронетранспортёров армии США. Они принимают участие в учениях НАТО.

Инцидент произошёл в 11:10 по местному времени (совпадает с минским). Сообщается, что столкновение спровоцировал один из бронетранспортёров, который резко остановился перед препятствием.

В результате травмы получили 13 военных (все являются гражданами США). Повреждения троих довольно серьёзные, остальные отделались ушибами и царапинами.

Дорога Каунас-Пренай временно перекрыта.