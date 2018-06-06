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Американские бронетранспортёры столкнулись в Литве: 13 военнослужащих пострадали
На дороге между Каунасом и Пренаем в Литве произошло крупное ДТП с участием бронетранспортёров армии США. Они принимают участие в учениях НАТО.
Инцидент произошёл в 11:10 по местному времени (совпадает с минским). Сообщается, что столкновение спровоцировал один из бронетранспортёров, который резко остановился перед препятствием.
В результате травмы получили 13 военных (все являются гражданами США). Повреждения троих довольно серьёзные, остальные отделались ушибами и царапинами.
Дорога Каунас-Пренай временно перекрыта.
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На дороге между Каунасом и Пренаем в Литве произошло крупное ДТП с участием бронетранспортёров армии США. Они принимают участие в учениях НАТО.
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