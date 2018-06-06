Линия защиты. Что делать, если начальство дает нагоняй

Под горячую руку

Кстати Сидеть неподалёку от агрессивного босса вредно. К такому выводу пришли учёные из Нидерландов. Они наблюдали за офисными сотрудниками и выяснили, что чем ближе сидит подчинённый к начальнику-самодуру, тем чаще он копирует действия шефа. В результате работник начинает несправедливо обращаться со своими коллегами, в особенности с теми, кто стоит ниже по служебной лестнице.

Нельзя. Даже если вам очень обидно, ни в коем случае не оскорбляйте босса в ответ. Постарайтесь сдержать эмоции, иначе есть риск навсегда испортить отношения с начальством. Не стоит пытаться успокоить орущего шефа словами: «Да, я понимаю, у вас просто выдался тяжёлый день, поэтому вы и кричите». Такими высказываниями вы лишь даёте боссу понять, что он не умеет владеть собой.

Как правильно. Задайте уточняющие вопросы: «А в чём именно заключается моя безответственность?», «Где я ошибся?». Скорее всего, не найдя что ответить, начальник почувствует себя неуверенно и отправит вас продолжать работу.

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Суров, но справедлив

Время от времени совершают ошибки даже самые лучшие работники и, конечно же, получают за это порцию начальственного негодования. Понять, что вы действительно виноваты, а не просто попали под горячую руку, опять же несложно. В таком случае босс не станет сыпать абстрактными ругательствами, а сразу перейдёт к делу и укажет на ваш промах.

Нельзя. Если вы виноваты, не стоит молчать. Шеф может подумать, что вам нечего сказать в своё оправдание, либо решит, что, выслушав его замечание, вы вернётесь на своё рабочее место и вновь приметесь за старое. Плакать тоже не рекомендуется. Это вызывает не столько жалость, сколько раздражение. Ведь у профессионалов всегда есть запасной план, а слёзы - удел слабаков. К тому же шеф может заподозрить вас в неискренности и решить, что при помощи слёз вы пытаетесь им манипулировать.

Как правильно. Лучше всего сразу признать свои ошибки и рассказать о том, как вы собираетесь их исправлять. Если у вас нет никаких идей, что можно сделать в этой ситуации, попробуйте попросить совета у шефа и постарайтесь точно выполнить его указания. Не стоит покрывать коллег, если часть вины лежит на их плечах, но не нужно и полностью перекладывать ответственность на других. Честно расскажите шефу, как было дело, и пообещайте, что со своей стороны сделаете всё возможное, чтобы решить возникшую проблему и не допустить повторения ситуации.

Он меня не любит!

Если вы чем-то не приглянулись боссу, любой незначительный промах будет поводом для серьёзной критики. Если начальству не угодили именно вы, а не ваша работа, буря может разразиться из-за трёхминутного опоздания или лёгкого беспорядка на рабочем столе.

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Нельзя. Не приводите в пример других: «А вот у Петрова на столе завалы ещё больше!», «Сидоров сегодня опоздал на целых полчаса, почему вы не ругаете его?» Всё равно вы ничего не докажете, а босс распалится ещё сильнее. Нельзя убегать. Вам кажется, что чем скорее вы покинете кабинет орущего начальника, тем больше нервных клеток сумеете сохранить, но это не совсем так. Лишённый возможности высказаться, шеф ещё долго будет накручивать себя, придумывая новые и новые обвинения в ваш адрес.

Как правильно. Конечно, самое лучшее в данной ситуации - задуматься о новой работе. Но поиски работы - небыстрое дело, а остановить гнев руководителя нужно как можно скорее. Если есть возможность, начинайте ликвидировать причину недовольства шефа, не дожидаясь конца выволочки. Например, начните прибираться на рабочем столе или на глазах у шефа откройте файл с отчётом, над которым вы якобы мало работаете.

Ольга ТУМАНОВА, Ирина ПЕТРЕНКО