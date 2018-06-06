Правильно ли вы пользуетесь эфирными маслами, палочками и свечами с ароматом? Объясняет врач

В магазинах — разнообразие эфирных масел, ароматизированных палочек, свечей и солей для ванн. Производители нередко позиционируют их не только как средство придать помещению приятный запах, но и как оздоровительные. Так ли это? Об этом GO.TUT.BY рассказала врач-реабилитолог Ирина Шульга.



Врач-реабилитолог Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Ирина Шульга. Фото: Елена Клещенок, TUT.BY.

Лечат ли эфирные масла

— В инструкции к эфирным маслам можно прочесть перечень заболеваний, при которых их рекомендуется использовать. Выходит, что аромамасла лечат? Почему же их тогда продают не строго в аптеках?

— Действительно, эфирные масла не относятся к лекарственным средствам, а продаются как косметические средства или изделия медицинского назначения. В то же время ароматерапия в Беларуси применяется во многих санаториях, а также в реабилитационных отделениях стационаров и крупных поликлиниках, а это подтверждает признание ее официальной медициной как метода лечения.

Но дело в том, что как самостоятельный метод ароматерапия, как правило, не применяется. Ею дополняют основное комплексное лечение, чаще на его заключительном этапе, а также на начальных стадиях заболевания или с целью уменьшения фармакологической нагрузки, когда пациент принимает много лекарственных препаратов (действие эфирных масел мягкое, щадящее).

Кроме того, о достижении клинического эффекта может идти речь только, когда ароматерапию проводит врач соответствующей квалификации (реабилитолог, фитотерапевт, физиотерапевт), и это происходит в стенах специализированного кабинета медицинского или санаторно-курортного медучреждения.

— Почему это важно?

— Потому что при использовании аромамасел необходимо четко соблюдать дозировку и длительность воздействия. Одно дело — просто вдохнуть аромат для удовольствия, а другое — чтобы, например, начала восстанавливаться слизистая оболочка носа при насморке.

В больнице или санатории эфирные масла распыляют с помощью специального прибора — аппарата аэрофитотерапии. Они наносятся на решетку, и с потоком воздуха разносятся по помещению; в воздухе достигается определенная концентрация летучих веществ. Сеанс длится от 15 до 30 минут. Первая процедура — самая щадящая, вроде как тест на переносимость. Если нет негативных реакций — добавляют другие масла, создают композиции, постепенно увеличивают концентрацию веществ и продолжительность воздействия.

Cамому дома достаточно сложно создать композицию, выдержать нужную концентрацию масел и строго соблюдать последовательность и регулярность процедур. Но это не значит, что покупать эфирные масла для домашнего использования бесполезно.

Это делать можно, отдавая себе отчет в том, что одно из главных благотворных воздействий эфирных масел — на психику и нервную систему. С помощью их можно успешно снимать усталость и напряжение, повысить трудоспособность. При этом существенного значения, каким способом вы применяете эфирное масло — принимаете ванну с ними или распыляете их с помощью аромалампы — нет.

— Неужели и у восточных благовоний есть лечебный эффект?

— В здравоохранении используются эфирные масла. Что касается аромапалочек, свечей и других товаров, с большой долей уверенности можно утверждать, что туда могут быть добавлены другие компоненты, в том числе и синтетические. Поэтому судить об воздействии невозможно. Их предназначение — придание помещению особой атмосферы и приятного запаха.

— Выходит, не сам запах на нас воздействует?

— Если бы это было так, мы бы лечились духами и одеколоном! Эфирные масла содержат не только непосредственно ароматические вещества, но и многие другие компоненты, благотворно влияющие на психику и физиологические процессы в организме.



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Прежде всего это фитонциды — летучие вещества, которые способны подавлять жизнедеятельность болезнетворных микроорганизмов. Поэтому эфирными маслами (пихты, эвкалипта, кедра, сосны) можно ароматизировать помещения во время сезонных инфекций. При этом, в отличие от синтезированных антибиотиков и дезинфектантов, действие эфирных масел хоть и значительно слабее, но зато не вызывает устойчивости микроорганизмов. То есть сколько бы вы их не применяли, в отношении бактерий, вирусов или грибков они по-прежнему работают.

Есть вещества эфирных масел, которые благотворно сказываются на состоянии людей с нарушениями сердечной деятельности — например, азарон в масле аира. Есть обладающие спазмолитическим эффектом и регулирующие перистальтику кишечника — атенол – в масле фенхеля.

«Аромамасла облегчают кашель, насморк и нервные расстройства»

— А при каких конкретно заболеваниях назначают ароматерапию?

— Прежде всего это неспецифические заболевания органов дыхания — насморк, фарингит, тонзиллит, бронхит, синусит и др. Аромамасла хорошо снимают першение в горле, смягчают и восстанавливает структуру слизистых оболочек дыхательных путей.

Широко применяют эфирные масла и в отношении расстройств периферической нервной системы. Они сегодня достаточно распространены. Возникают в результате эмоционального перенапряжения, стрессовых ситуаций и проявляются головной болью, повышенной утомляемостью, перебоями сердечной деятельности.

— То есть ароматерапия успокаивает нервы?

— Некоторые масла успокаивают, другие, наоборот, тонизируют и возбуждают. И, кстати, чтобы уравновешивать свое психическое состояние, в данном случае можно и не обращаться к специалисту. Достаточно дома сделать ванну, капнув туда несколько капель любимого масла, или разогреть в аромалампе (несколько капель масла смешивают с пятью мл воды и подогревают). Более конкретно дозировки прописаны в инструкции по применению.

Если день выдался напряженным и эмоционально насыщенным, поможет масло лаванды, ромашки, ладана, герани, пачули, мелиссы, нероли. Они способны выравнивать тонус нервной системы. Если на вас, наоборот, накатила сонливость, упадок сил, усталость, помогут масло чабреца, мяты, грейпфрута, лимона, апельсина, мандарина. Они стимулируют мозговую деятельности, тонизируют и улучшают настроение.



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Кстати, эффект ароматов хвои и цитрусовых многие хорошо знают. Мы обязаны им приподнятым настроением под Новый год. Не только само ожидание праздника и подарков заряжает, но и присутствие в нашем доме летучих веществ хвои от елки и мандаринов. Их эфирные масла — природные антидепрессанты.

Иногда разрешается применять аромамасла при гипертонии. Например, когда артериальное давление у человека повышается кратковременно из-за нервного переутомления, но это случается редко и вопрос приема препаратов еще не решен. Ароматерапия помогает не допустить усугубления процесса и даже избавиться от неприятных симптомов.

«Запахи — дело тонкое, поэтому индивидуальная непереносимость — нередкое явление»

— А навредить ароматами можно?

— Конечно. Распространенная ошибка — купить масло и просто вдыхать его из флакона или мазать запястье как духами. Это чревато головной болью. Впрочем, такой же эффект может быть, если вы лилию или жасмин поставите на ночь в свою комнату, где закрыты окна. Индивидуальная непереносимость — нередкое явление в отношении аромамасел.

Есть и медицинские противопоказания для ароматерапии, правда, их немного. Это тяжелые заболевания – туберкулез в период распада и другие острые тяжелые инфекционные заболевания, сердечная и дыхательная недостаточность 3-й степени. Ну и конечно, склонность к аллергии. Запахи вообще чрезвычайно личная по восприятию вещь. Невозможно предсказать, как отреагирует конкретный человек на определенный запах и тем более композицию.

По этой причине малышам до трех лет не желательно вообще проводить ароматерапию. Детям постарше — можно, но с учетом родительского опыта — как правило, если папа с мамой склонны к аллергическим реакциям на определенное эфирное масло, то гиперчувствительность к эфирному маслу стоит ожидать и у ребенка.

— Есть ли польза для здоровья от того, чтобы просто дышать ароматом в период цветения сирени, липы, других деревьев и растений?

— Безусловно. В Крыму и в других странах с теплым климатом ароматерапия существует в так называемом естественном варианте: там в санаториях высаживают специальные аллеи ароматических растений, и отдыхающие гуляют, наслаждаясь ароматами и получая лечебное воздействие. У нас в связи с неустойчивой погодой организовать естественную ароматерапию достаточно сложно, но зато у нас есть хвойные леса. Пребывание в сосновом бору целебно для людей с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Эфирные масла хвои тонизируют, повышают устойчивость организма, общую выносливость.

— Головную боль можно снять с помощью аромамасел?

— Можно, но смотря какую. Головная боль — симптом около сотни различных заболеваний. И серьезный диагноз надо лечить у профильного специалиста, а не маслами. А вот что касается головной боли, вызыванной эмоциональным напряжением или напряженной интеллектуальной работой — вполне. При таких болях напряжения стоит попробовать принять ванну с лавандой и валерьяной. Если головная боль вызвана пониженным давлением, поможет масло хвои.

— А сами вы используете ароматерапию?

— Я большая поклонница лекарственных растений и ароматерапии. Использую масла апельсина, мандарина и лимона (для ситуаций, когда надо взбодриться), хвойные ароматы и масла чайного дерева — для профилактики респираторных заболеваний в период сезонных простуд. А еще обязательно масло гвоздики: применяю в качестве отпугивающего средства от комаров и других насекомых, когда бываю на даче или в лесу, а также для лечения укусов.

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