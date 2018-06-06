​20 детей признаны потерпевшими по делу о насилии в минском интернате

Потерпевшими по делу о насилии в минской школе-интернате №7 признаны 20 детей, сообщает Следственный комитет Беларуси.

Дело сейчас находится в активной стадии расследования. В качестве подозреваемых проходят три человека – сотрудники интерната. Один из них столяр – бывший выпускник этого учреждения, а также два человека из аппарата управления. Всем троим предъявлено предварительное обвинение, они содержатся под стражей.