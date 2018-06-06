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В Польше отреагировали на скандальное заявление об украинцах

07.06.2018 13:55 — Разное | Ежедневник  
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В Польше отреагировали на скандальное заявление об украинцах

фото: strana.ua

В Министерстве здравоохранения Польши опровергли слова вице-спикера Сейма о том, что из-за непрофессионализма работающих в Польше украинских медиков, в стране стало умирать больше людей.

"Министерство здоровья Польши не знает ни одного случая смерти пациента в результате медицинских ошибок украинской медсестры или отсутствия у нее профессионализма", - сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос журналистов, пишет telegraf.by, ссылаясь на Oko.press.

Напомним, вице-маршалек Сейма Польши Станислав Тышка в эфире одного из телеканалов заявил, что из-за трудоустройства якобы менее квалифицированных медицинских работников из Украины в польских больницах умирает больше людей.

"Польские больницы не нанимают медсестер из Украины низшей квалификации, чем нужно. Медсестры из-за рубежа, которые сейчас работают в польских учреждениях здравоохранения, имеют право на работу, что означает наличие необходимой квалификации для опеки – на одном уровне с польским медицинским персоналом", - пояснили в министерстве.

Как сообщалось, Посольство Украины в Польше потребовало извинений от Тышки за "ксенофобскую и примитивную попытку переложить вину на иностранцев".

Советник-посланник посольства Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что Тышка не ответил на выступление посольства. СМИ также безуспешно пытались связаться с вице-маршалком. Тышка не опубликовал доказательств своих обвинений в отношении медсестер или врачей с Украины.

По данным польского Совета медсестер и акушерок, в начале 2018 года в стране работали всего 82 медсестры и 8 акушерок из Украины.

Ранее сообщалось, что Польша намерена упростить трудоустройство украинских медиков. Таким образом страна хочет решить проблему нехватки медицинского персонала.

 
 
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В Министерстве здравоохранения Польши опровергли слова вице-спикера Сейма о том, что из-за непрофессионализма работающих в Польше украинских медиков, в стране...
 
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