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КГБ задержал за взятки высокопоставленных чиновников
Установлены многичисленные факты взяток на десятки тысяч долларов, сообщил председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик.
«Пока то, что доказано, за год около $140 тыс. Но эта цифра однозначно будет расти», - сказал Вакульчик.
На данный момент известно, что задержаны несколько высоких должностных лиц. Их имена оглашать пока рано, уверен Вакульчик. Он подчеркнул, что речь идет не об одном уголовном деле и не об одном факте.
Подробности в КГБ обещали сообщить за 10-15 дней,
Сейчас идет работа над закреплением доказательств,
Напомним, что в конце мая КГБ
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Установлены многичисленные факты взяток на десятки тысяч долларов, сообщил председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик.
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