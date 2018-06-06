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КГБ задержал за взятки высокопоставленных чиновников

07.06.2018 14:09 — Разное | БДГ  
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Установлены многичисленные факты взяток на десятки тысяч долларов, сообщил председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик.

«Пока то, что доказано, за год около $140 тыс. Но эта цифра однозначно будет расти», - сказал Вакульчик.

На данный момент известно, что задержаны несколько высоких должностных лиц. Их имена оглашать пока рано, уверен Вакульчик. Он подчеркнул, что речь идет не об одном уголовном деле и не об одном факте.

Подробности в КГБ обещали сообщить за 10-15 дней, сообщает БелТА.

Сейчас идет работа над закреплением доказательств, передает «Спутник».

Напомним, что в конце мая КГБ был задержан при получении взятки в $200 тысяч инспектор по Гродненской области, помощник президента Сергей Ровнейко. В отношении Ровнейко было возбуждено уголовное дело, он подозревается в вымогательстве и получении взяток от представителей бизнеса и различных коммерческих структур за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Подозреваемый находится в СИЗО КГБ и дает признательные показания.

 
 
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Установлены многичисленные факты взяток на десятки тысяч долларов, сообщил председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик.
 
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