КГБ задержал за взятки высокопоставленных чиновников

Установлены многичисленные факты взяток на десятки тысяч долларов, сообщил председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик.

«Пока то, что доказано, за год около $140 тыс. Но эта цифра однозначно будет расти», - сказал Вакульчик.

На данный момент известно, что задержаны несколько высоких должностных лиц. Их имена оглашать пока рано, уверен Вакульчик. Он подчеркнул, что речь идет не об одном уголовном деле и не об одном факте.

Подробности в КГБ обещали сообщить за 10-15 дней, сообщает БелТА.

Сейчас идет работа над закреплением доказательств, передает «Спутник».