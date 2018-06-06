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Альфа-Банк покупает белорусский «Хоум Кредит»

07.06.2018 12:58 — Разное | БДГ  
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Акционеры Альфа-Банка достигли соглашения с международной группой «Хоум Кредит» о покупке контрольного пакета акций в дочерней структуре «Хоум Кредит» в Беларуси – ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит», рассказали в Альфа-Банке (Беларусь).

Сделка согласована Национальным банком и Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Она может быть реализована уже в июне 2018 года.

«Соглашение подтверждает серьезные амбиции банковской группы «Альфа-Банк» по дальнейшему росту банковского бизнеса в Беларуси. За 2016-2017 активная клиентская база Альфа-Банка увеличилась вдвое, и указанная сделка может дать существенный импульс по ее дальнейшему приросту», – отметили в Альфа-Банке (Беларусь).

 
 
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Акционеры Альфа-Банка достигли соглашения с международной группой «Хоум Кредит» о покупке контрольного пакета акций в дочерней структуре «Хоум Кредит» в...
 
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