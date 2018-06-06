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Машина ГАИ остановила движение в Пружанах, чтобы лебеди перешли через дорогу
Умилительный случай произошёл в Пружанах Брестской области. Автомобиль ГАИ остановил движение на одной из улиц, чтобы семья лебедей могла безопасно пересечь проезжую часть.
Очевидцы сообщают, что дело было в переулке Бахарева.
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Умилительный случай произошёл в Пружанах. Автомобиль ГАИ остановил движение на одной из улиц, чтобы семья лебедей могла безопасно пересечь проезжую часть.
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