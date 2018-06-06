Тема недели: Международная выставка «Белагро-2018»





Международная специализированная выставка «Белагро-2018» проходит 5-10 июля в торгово-логистическом центре «Глобус Парк» в агрогородке Щомыслица Минского района. Участие в выставке примут 536 компаний из 28 стран, среди которых Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Польша, Россия, США, Украина, Финляндия и другие.

Коллективные экспозиции представляют Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство промышленности, Национальная академия наук Беларуси, концерн «Белгоспищепром», Белкоопсоюз и другие министерства и ведомства Беларуси. Отдельными экспозициями представлены предприятия Чехии, Индии, Пакистана, Кировской области России.

Ежегодно «Белагро» становится одной из главных площадок для деловых переговоров. В этом году выставку посетят более 20 официальных делегаций из разных стран.

Программа выставки наполнена практическими демонстрациями, презентациями и мастер-классами. Запланированы и конкурсы, в частности дегустационный «Чемпион вкуса», «Лучший пахарь», конкурс на лучшую племенную корову.

Помимо «Белагро-2018» во время Белорусской агропромышленной недели с 5 по 10 июня в Минском районе пройдут международные специализированные выставки «Белферма», «Белпродукт», «Продмаш. Холод. Упак».





Итоги работы промышленности, науки и аграрного сектора представлены на «Белагро-2018» — Русый

Об этом заявил заместитель премьер-министра Михаил Русый во время официального открытия выставки.

«На выставке «Белагро-2018» мы можем увидеть своеобразный отчет о том, что сделали наши промышленники, ученые, аграрии. Выставка стала своего рода новой Зеленой неделей у нас в Беларуси. 28 государств изъявили желание поучаствовать в нашей выставке. Около 540 компаний представили на «Белагро» результаты своего труда. Позвольте пожелать всем участникам выставки эффективных контрактов», — сказал Михаил Русый.

Промышленность и наука внесли значимый вклад в успехи Беларуси в аграрной сфере — Семашко

Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко во время церемонии официального открытия международной специализированной выставки «Белагро-2018».

«Хотел бы отметить роль промышленности в успехах Беларуси в сельскохозяйственном производстве. Вклад промышленников в том, что они дали аграриям современное оборудование и новые технологии. Приведу несколько цифр. В 1990-1991 годах в сельхозпроизводстве Беларуси работали 1 068 тыс. человек. В прошлом году — 272 тыс., то есть в четыре раза меньше, но при этом произвели продукции в два раза больше. Что касается зерновых, мы приблизились к 10 млн т, молочной продукции производим в 1,7 раза больше, мясной продукции — в 1,3 раза. То есть эффективность труда выросла в 5-6 раз. В этом заслуга науки и промышленности. Их достижения наряду с другими мерами позволили сделать сельскохозяйственную отрасль экспортно ориентированной», — сказал Владимир Семашко.





Экспорт белорусского продовольствия в январе-апреле вырос на 9,3%

Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц на международной специализированной выставке «Белагро-2018».

«Агропромышленный комплекс Беларуси по итогам работы за пять месяцев демонстрирует положительную динамику своего развития. Валовая продукция во всех категориях возросла на 3,5%. При этом обеспечен рост производства молока на 80 тыс. т, мяса — на 8 тыс. т. Это позволило обеспечить сырьем наши перерабатывающие предприятия, обеспечить продовольствием внутренний рынок и продать излишки за пределы страны. За январь-апрель реализовано за рубеж продовольственной продукции на сумму $1,644 млрд — на $140 млн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (на 9,3%)», — сказал Леонид Заяц.

Весенние полевые работы в Беларуси проведены успешно — Заяц

«Мы достаточно успешно провели весь фронт весенне-полевых работ. В сжатые сроки выполнили весь комплекс агротехнических мероприятий, направленных на посев зерновых и формирование урожая. Сейчас активно ведем заготовку травяных кормов. Заготовлено в совокупности уже более 3 млн т сенажа и силоса. Это выше уровня прошлого года», — сказал Леонид Заяц. Реальная заработная плата аграриев выросла на 14%, производительность труда — на 22%.

Вместе с тем министр обратил внимание на неблагоприятное влияние жаркой погоды на развитие сельхозкультур. «Мы принимаем меры, используем всю передовую практику с учетом климатических условий, чтобы получить хороший урожай», — заявил он.





Беларусь и Россия могут обсудить вопрос прослеживаемости сельхозпродукции на союзном Совмине 13 июня

Беларусь и Россия могут обсудить механизм обмена электронными ветеринарными сертификатами на заседании Совета Министров Союзного государства 13 июня. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 6 июня во время посещения международной специализированной выставки «Белагро-2018».

Главе правительства доложили об итогах тестирования механизма обмена электронными ветеринарными сертификатами с Россией. Первым его начали использовать три брестских предприятия — «Савушкин продукт», «Санта Бремор» и Брестский мясокомбинат, которые с начала проекта отправили в Россию уже более 70 сертификатов. «Заседание союзного Совмина пройдет 13 июня, там надо этот вопрос еще раз обсудить. Должна быть выстроена четкая система, чтобы не прерывались поставки продукции», — подчеркнул Андрей Кобяков. Он поручил детально проработать механизм подключения белорусских предприятий к этой системе.

Как пояснил журналистам заместитель премьер-министра Михаил Русый, Беларусь и Россия договорились синхронизировать национальную систему идентификации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения Беларуси и российскую систему «Меркурий». «У нас уже отработаны три пилотных предприятия, но в целом около 400 предприятий будут участвовать в этой системе», — рассказал он. Вице-премьер уточнил, что сейчас отрабатывается доставка сертификата до конкретного получателя с выходом на магазины, чтобы на любом этапе можно было отследить движение товара. Полноценно заработать эта система должна с 1 июля.

Заместитель премьер-министра отметил, что очень важно работать совместно с российскими коллегами, чтобы вовремя корректировать взаимодействие. «Если надо доработать систему, то необходимо делать это синхронно, в одном направлении. Но судя по первым результатам, все получилось, как мы и договаривались», — заявил он.

На вопрос, поможет ли внедрение механизма обмена электронными ветеринарными сертификатами избежать таких ситуаций, как введение временных ограничений на поставку некоторых видов белорусской продукции, Михаил Русый ответил, что это одна из задач такой работы. «В том числе это позволит избежать таких проблем, как сейчас у нас по поставкам молока на российский рынок. Не будет лишних кривотолков — откуда пришла продукция, чье сырье. Все сразу будет видно», — констатировал он.

Премьер-министр во время посещения «Белагро» ознакомился также с сельскохозяйственной техникой, которую производят белорусские предприятия, в частности, МТЗ, «Амкодор», Бобруйскагромаш». Продемонстрированы и новые современные комбайны «Гомсельмаш. «Впечатления от техники очень хорошие. Те параметры, которые выставило Министерство сельского хозяйства и продовольствия, соблюдены. Сейчас есть три комбайна разной модификации, я предложил направить их на производственные испытания сразу в хозяйства, чтобы сами аграрии оценили технику», — сказал вице-премьер Михаил Русый.





«Амкодор» увеличит поставки техники в Вологодскую область

Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время открытия выставки «Белагро-2018».

«Мы реализуем совместный проект «Союзный трактор». Буквально вчера подписали соглашение и выходим на финишную прямую. Благодаря поддержке Министерства промышленности Беларуси, Министерства промышленности и торговли России мы планируем в два раза увеличить производство белорусской тракторной техники на территории Вологодской области. Кроме того, мы сегодня договорились с МАЗом об открытии дилерского и сервисного центра для поставок белорусских автобусов на территорию нашего региона. Договорились с «Амкодором» об увеличении поставок сельхозтехники и техники для заготовки древесины. В составе большой российской делегации мы подписали несколько соглашений, которые открывают новое окно возможностей для развития интеграционных и кооперационных связей», — сказал Олег Кувшинников.

МТЗ прорабатывает возможность поставок техники на рынок Израиля

Об этом сообщил заместитель начальника управления по работе на рынках дальнего зарубежья ОАО «МТЗ» Вадим Протопопов на международной специализированной выставке «Белагро-2018».

«За последний год заключены контракты с некоторыми странами Латинской Америки, так что мы расширим присутствие на этом рынке. Сейчас прорабатываем вопрос выхода на израильский рынок. Там очень жесткие экологические требования и большая конкуренция, поэтому нам будет непросто. Но в этом году попытаемся выйти на этот рынок и там закрепиться», — сказал Вадим Протопопов.

На «Белагро» представлены оснащенные системой точного земледелия энергонасыщенные тракторы МТЗ: «BELARUS-3525» на гусеничном ходу и «BELARUS-4522» мощностью 450 л.с. Также среди экспонатов можно увидеть модель «BELARUS-1221» на сжиженном природном газе. А в роли шоумена, приглашающего посетителей в зону экспозиции техники «МТЗ-Холдинг», выступает шестиметровый трактор-трансформер.





«Гомсельмаш» представил на «Белагро-2018» суперкомбайн

«Сегодня на выставке из новинок представлен так называемый суперкомбайн — КЗС-2124КР. Та машина, которая демонстрировалась главе государства в прошлом году, была доработана. Внедрены система автовождения, система точного земледелия. Сейчас в этом комбайне есть все самые необходимые комбайнеру опции, которые могут помочь ему в работе, а в чем-то даже его заменить», — рассказал начальник маркетинг-центра предприятия Дмитрий Муляр.

Представлены две модели зерноуборочных комбайнов с гибридной схемой обмолота КЗС-1319 и КЗС-3219КР. «Кроме того, мы здесь презентуем универсальное мобильное энергетическое средство МС-350, которое может работать как трактор и как кормоуборочный комбайн. На выставке демонстрируется не имеющий аналогов в мире газомоторный зерноуборочный комбайн КЗС-4118К. Он работает на компримированном природном газе», — пояснил начальник маркетинг-центра.

Продукция «Гомсельмаша» поставляется на рынки 38 стран. «Мы осуществили первые поставки машин в Судан, Египет, Пакистан. Там успешно проведены испытания наших зерноуборочных комбайнов. Они уже практически вошли в каталог техники, закупка которой поддерживается на местном уровне», — отметил Дмитрий Муляр.

Ведутся поставки в страны Латинской Америки: Аргентину, Перу. «Гомсельмаш» стремится осваивать рынки европейских стран. «Наши усилия направлены и на освоение африканского рынка. Есть планы по поставке машин в Зимбабве, Нигерию, Эфиопию. Не забываем и про Азию. Неплохо зарекомендовали себя в Китае, продаем технику в Иран, создано совместное предприятие в Индии», — добавил Дмитрий Муляр.