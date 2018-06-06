Путин высказался о блокировке Telegram

Во время «Прямой линии» один из вопросов Владимиру Путину задал видеоблогер Гусейн Гасанов, который спросил о возможной блокировке Instagram и YouTube. Президент России ответил, что знает ситуацию вокруг Telegram и «не собирается ничего закрывать».



Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

— Мы не собираемся ничего закрывать, я прекрасно знаю ситуацию вокруг Telegram. Вот вы на своем месте и сказали, что волнуетесь. Но и я на своем месте волнуюсь. Знаете за что? За безопасность людей.

Когда представители правоохранительных и специальных служб мне говорят, что после взрывов в петербургском метро они не могли отследить переписку террористов и вовремя принять решение, потому что она зашифрована. Как я должен на это реагировать? Вопросы безопасности — в первую очередь.

В то же время я сам работал в спецслужбах и знаю, что проще всего — запретить. Труднее — найти цивилизованные решения. Я буду побуждать всех своих коллег идти именно по этому пути. По пути использования правоохранительными органами средств борьбы с правонарушениями, не ограничивая пространство свободы, в том числе и в интернете.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку доступа к Telegram на территории России. Принадлежащие сервису доменные имена и IP-адреса серверов Telegram внесли в реестр заблокированных сайтов, а операторам связи направили уведомления о необходимости ограничить доступ к ним.

После этого мессенджер стал переезжать на другие IP-адреса, они тоже стали мишенями для блокировки Роскомнадзора. Счет адресов пошел на миллионы, в разное время пользователи не могли попасть на сайты, не имеющие отношения к мессенджеру, хостинг которых просто располагался на этих же IP. Несмотря на все усилия, Telegram все еще продолжал работать на территории России без специальных средств для обхода блокировок. Зато блокировки затронули некоторых белорусских пользователей.