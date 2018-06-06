ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин высказался о блокировке Telegram

07.06.2018 14:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Во время «Прямой линии» один из вопросов Владимиру Путину задал видеоблогер Гусейн Гасанов, который спросил о возможной блокировке Instagram и YouTube. Президент России ответил, что знает ситуацию вокруг Telegram и «не собирается ничего закрывать».


Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

— Мы не собираемся ничего закрывать, я прекрасно знаю ситуацию вокруг Telegram. Вот вы на своем месте и сказали, что волнуетесь. Но и я на своем месте волнуюсь. Знаете за что? За безопасность людей.

Когда представители правоохранительных и специальных служб мне говорят, что после взрывов в петербургском метро они не могли отследить переписку террористов и вовремя принять решение, потому что она зашифрована. Как я должен на это реагировать? Вопросы безопасности — в первую очередь.

В то же время я сам работал в спецслужбах и знаю, что проще всего — запретить. Труднее — найти цивилизованные решения. Я буду побуждать всех своих коллег идти именно по этому пути. По пути использования правоохранительными органами средств борьбы с правонарушениями, не ограничивая пространство свободы, в том числе и в интернете.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку доступа к Telegram на территории России. Принадлежащие сервису доменные имена и IP-адреса серверов Telegram внесли в реестр заблокированных сайтов, а операторам связи направили уведомления о необходимости ограничить доступ к ним.

После этого мессенджер стал переезжать на другие IP-адреса, они тоже стали мишенями для блокировки Роскомнадзора. Счет адресов пошел на миллионы, в разное время пользователи не могли попасть на сайты, не имеющие отношения к мессенджеру, хостинг которых просто располагался на этих же IP. Несмотря на все усилия, Telegram все еще продолжал работать на территории России без специальных средств для обхода блокировок. Зато блокировки затронули некоторых белорусских пользователей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент России ответил, что знает ситуацию вокруг Telegram "не собирается ничего закрывать".
 
Новости дня
Новости разные
 
Стала известна программа минских «Джазовых вечеров – 2018»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика