ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мутная история. Приезжал ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Брест?

07.06.2018 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Бресте 6 июня состоялся товарищеский матч между национальными командами Беларуси и Венгрии. По сведениям сайта pressball.by, в Беларусь на игру прилетел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56206.php

Мутная история. Приезжал ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Брест?

Виктор Орбан. Фото: «Голос Америки».

Официально об этом визите не сообщалась. Орбан не писал о поездке в социальных сетях, нет ни одной фотографии лидера Венгрии в Беларуси. Не слышно было, чтобы Орбан встретился с Александром Лукашенко или с кем-то еще из высокопоставленных чиновников.

В посольстве Венгрии в Беларуси нам сказали: «Ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию мы не можем». Слово в слово такой же комментарий дал исполняющий обязанности пресс-секретаря МИД Андрей Шупляк.

Венгрия имеет почетное консульство в Бресте. В этом городе и происходила игра. Нам удалось связаться с Владимиром Кулешовым, который является помощником консула и одновременно заместителем директора по общим вопросам «Санта-Бремор».

«Посол Вилмош Сиклавари присутствовал. Орбана ожидали, но его не было. По крайней мере посол был один, я с ним беседовал. Был также торговый представитель. В любом случае у нас нет подтверждения, что премьер-министр Венгрии был на игре», — сказал Кулешов.

Единственный, кто подтверждает визит Виктора Орбана на игру в Бресте, — представитель Белорусской федерации футбола Дмитрий Герчиков. «Да, Орбан был на матче, это известный факт и это точно», — сказал Герчиков.

Сама игра завершилась со счетом 1:1, но белорусы имели существенное преимущество.

Виктор Орбан — один из самых харизматичных лидеров сегодняшней Европы. В Венгрии он пользуется большой поддержкой, его также обвиняют в авторитарных замашках.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте 6 июня состоялся товарищеский матч между национальными командами Беларуси и Венгрии. По сведениям сайта pressball.by, в Беларусь на игру прилетел...
 
Новости дня
Новости разные
 
Метро в Каракасе стало бесплатным: кончилась бумага для билетов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика