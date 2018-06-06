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Мутная история. Приезжал ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Брест?
07.06.2018 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
В Бресте 6 июня состоялся товарищеский матч между национальными командами Беларуси и Венгрии. По сведениям сайта
Виктор Орбан. Фото: «Голос Америки».
Официально об этом визите не сообщалась. Орбан не писал о поездке в социальных сетях, нет ни одной фотографии лидера Венгрии в Беларуси. Не слышно было, чтобы Орбан встретился с Александром Лукашенко или с кем-то еще из высокопоставленных чиновников.
Венгрия имеет почетное консульство в Бресте. В этом городе и происходила игра. Нам удалось связаться с Владимиром Кулешовым, который является помощником консула и одновременно заместителем директора по общим вопросам «Санта-Бремор».
«Посол Вилмош Сиклавари присутствовал. Орбана ожидали, но его не было. По крайней мере посол был один, я с ним беседовал. Был также торговый представитель. В любом случае у нас нет подтверждения, что премьер-министр Венгрии был на игре», — сказал Кулешов.
Сама игра завершилась со счетом 1:1, но белорусы имели существенное преимущество.
Виктор Орбан — один из самых харизматичных лидеров сегодняшней Европы. В Венгрии он пользуется большой поддержкой, его также обвиняют в авторитарных замашках.
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В Бресте 6 июня состоялся товарищеский матч между национальными командами Беларуси и Венгрии. По сведениям сайта pressball.by, в Беларусь на игру прилетел...
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