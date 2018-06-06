Мутная история. Приезжал ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Брест?

В Бресте 6 июня состоялся товарищеский матч между национальными командами Беларуси и Венгрии. По сведениям сайта pressball.by , в Беларусь на игру прилетел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



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Виктор Орбан. Фото: «Голос Америки».

Официально об этом визите не сообщалась. Орбан не писал о поездке в социальных сетях, нет ни одной фотографии лидера Венгрии в Беларуси. Не слышно было, чтобы Орбан встретился с Александром Лукашенко или с кем-то еще из высокопоставленных чиновников.

В посольстве Венгрии в Беларуси нам сказали: «Ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию мы не можем». Слово в слово такой же комментарий дал исполняющий обязанности пресс-секретаря МИД Андрей Шупляк.

Венгрия имеет почетное консульство в Бресте. В этом городе и происходила игра. Нам удалось связаться с Владимиром Кулешовым, который является помощником консула и одновременно заместителем директора по общим вопросам «Санта-Бремор».

«Посол Вилмош Сиклавари присутствовал. Орбана ожидали, но его не было. По крайней мере посол был один, я с ним беседовал. Был также торговый представитель. В любом случае у нас нет подтверждения, что премьер-министр Венгрии был на игре», — сказал Кулешов.

Единственный, кто подтверждает визит Виктора Орбана на игру в Бресте, — представитель Белорусской федерации футбола Дмитрий Герчиков. «Да, Орбан был на матче, это известный факт и это точно», — сказал Герчиков.

Сама игра завершилась со счетом 1:1, но белорусы имели существенное преимущество.

Виктор Орбан — один из самых харизматичных лидеров сегодняшней Европы. В Венгрии он пользуется большой поддержкой, его также обвиняют в авторитарных замашках.