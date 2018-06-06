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"За сына выставлю счет 240 тысяч долларов". Мать солдата Коржича настояла на эксгумации
07.06.2018 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Светлана Коржич
Спустя 8 месяцев после смерти тело Коржича эксгумировали. Фото: личный архив.
— Все удовлетворили, раз Александр Григорьевич (президент. — Прим. TUT.BY) взял дело под свой контроль, думаю, он доведет его до ума. Я сама хожу в Администрацию президента, докладываю обстановку, в последний раз была на прошлой неделе, — рассказывает TUT.BY Светлана Коржич, мама погибшего солдата Александра Коржича.
На днях женщина закончила знакомиться с 32 томами уголовного дела. Она не согласна с выводами расследования и настаивает: единственного сына убили в армии. В версию следователей о том, что это было
Сегодня председатель СК Иван Носкевич прокомментировал журналистам, что процесс ознакомления с материалами уголовного дела затянулся, поэтому оно до сих пор не передано в суд.
— Мы рассмотрели ходатайство, не видим препятствий, чтобы эти дополнительные следственные действия были проведены. Возможно, будет назначена
По словам Светланы Коржич, следователи приехали из Минска в Пинск, она подписала все необходимые документы.
— Эксгумация была вчера, биоматериал отвезли в Минск, результаты будут известны через 2−3 недели, — говорит Светлана Коржич. — За смерть сына не получила никакой компенсации. Саша в 21 год зарабатывал 500 долларов в месяц, вот пусть мне заплатят за каждый месяц так, если бы сын работал до 60 лет. За сына выставлю счет Министерству обороны в 240 тысяч долларов.
Напомним, тело рядового Коржича со связанными ногами и надетой на голову майкой
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Светлана Коржич не согласна с результатами расследования и заявила ходатайство. Женщина попросила эксгумировать тело сына, допросить дополнительных свидетелей....
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