"За сына выставлю счет 240 тысяч долларов". Мать солдата Коржича настояла на эксгумации

Светлана Коржич не согласна с результатами расследования и заявила ходатайство. Женщина попросила эксгумировать тело сына, допросить дополнительных свидетелей. Как рассказала TUT.BY потерпевшая по уголовному делу, ее ходатайство полностью удовлетворено, проводятся дополнительные следственные действия.



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Спустя 8 месяцев после смерти тело Коржича эксгумировали. Фото: личный архив.

— Все удовлетворили, раз Александр Григорьевич (президент. — Прим. TUT.BY) взял дело под свой контроль, думаю, он доведет его до ума. Я сама хожу в Администрацию президента, докладываю обстановку, в последний раз была на прошлой неделе, — рассказывает TUT.BY Светлана Коржич, мама погибшего солдата Александра Коржича.

На днях женщина закончила знакомиться с 32 томами уголовного дела. Она не согласна с выводами расследования и настаивает: единственного сына убили в армии. В версию следователей о том, что это было доведение до самоубийства , женщина не верит. Поэтому Светлана Коржич обратилась с ходатайством в Следственный комитет, она попросила эксгумировать тело сына, допросить дополнительных свидетелей.

Сегодня председатель СК Иван Носкевич прокомментировал журналистам, что процесс ознакомления с материалами уголовного дела затянулся, поэтому оно до сих пор не передано в суд.

— Мы рассмотрели ходатайство, не видим препятствий, чтобы эти дополнительные следственные действия были проведены. Возможно, будет назначена еще одна экспертиза , и после удовлетворения реализации этого ходатайства мы будем принимать решение о передаче уголовного дела в суд. По моим оценкам, на удовлетворение ходатайств, которые заявила потерпевшая, уйдет порядка еще пары недель, — уточнил Носкевич.

По словам Светланы Коржич, следователи приехали из Минска в Пинск, она подписала все необходимые документы.

— Эксгумация была вчера, биоматериал отвезли в Минск, результаты будут известны через 2−3 недели, — говорит Светлана Коржич. — За смерть сына не получила никакой компенсации. Саша в 21 год зарабатывал 500 долларов в месяц, вот пусть мне заплатят за каждый месяц так, если бы сын работал до 60 лет. За сына выставлю счет Министерству обороны в 240 тысяч долларов.

Напомним, тело рядового Коржича со связанными ногами и надетой на голову майкой нашли 3 октября 2017 года в подвале медицинской роты воинской части. Расследование гибели 21-летнего солдата длилось полгода. Все это время следствие отрабатывало три версии произошедшего в Печах: убийство, доведение до самоубийства и самоубийство. 19 апреля Следственный комитет сообщил, что Александра Коржича довели до самоубийства сослуживцы. Трое сержантов признаны обвиняемыми, вину они признали частично. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 455 «Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия — доведение до самоубийства».