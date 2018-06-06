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Тепловую модернизацию 30 млн кв.м жилья планируется провести в Беларуси за 10 лет

07.06.2018 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Тепловую модернизацию 30 млн кв.м жилья планируется провести в Беларуси в течение десяти лет. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин сегодня во время IX Международной конференции "Энергоэффективные здания XXI века" в Минске.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56202.php

Тепловую модернизацию 30 млн кв.м жилья планируется провести в Беларуси за 10 лет

"В рамках ряда программ делаем действенные шаги для повышения энергоэффективности. В жилом секторе мы определили поступательное движение к тепловой модернизации 30 млн кв.м жилья. В масштабах страны должны сэкономить значительный объем ресурсов. Рассчитываем, что это произойдет в течение десяти лет", - сказал Анатолий Калинин.

Для реализации пилотного проекта выбран Минск, где будут проведена тепловая модернизация 65 домов. "Реализацию этого проекта, думаю, начнем в этом году, решается ряд организационных моментов. И в течение двух-трех лет его завершим, - пояснил вице-премьер. - Предполагается не только тепловая реабилитация, но и комплексная модернизация, которая включает замену технологического оборудования, систем внутренних сетей. Это позволит снизить затраты, включить цифровые технологии в мониторинг потребления тепловой энергии. Самое главное - человек должен платить меньше, это главная цель".

В конференции "Энергоэффективные здания XXI века" участвуют около 150 специалистов из 10 стран: Беларуси, Грузии, России, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Дании, Армении, Туркменистана и Казахстана. Она проводится в целях обмена лучшими практиками в области разработки стандартов и норм энергоэффективности в строительстве, передовых инженерных систем и технологий, новых строительных материалов и современной эксплуатации зданий. Среди задач также повышение осведомленности общественности о мерах по повышению энергоэффективности в жилом секторе.

Организатором конференции выступает Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации, которому в 2018 году исполняется 25 лет. Департамент успешно сотрудничает с международными финансовыми организациями - Программой развития ООН, Глобальным экологическим фондом, Всемирным банком (Международным банком реконструкции и развития) и Европейским союзом в реализации совместных проектов в сфере энергосбережения, повышения энергоэффективности и развития использования возобновляемых источников энергии.

 
Теги: Минск
 
 
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Тепловую модернизацию 30 млн кв.м жилья планируется провести в Беларуси в течение десяти лет. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель премьер-министра...
 
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