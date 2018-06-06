|
В Доме ремесел работает выставка детского творчества «В стране фантазий»
07.06.2018 — Разное | Горецкий вестник
Свои изделия из соломки на выставку представили брат и сестра Тимофей и Елизавета Халюковы из аг. Овсянка.
Выставка будет работать в Доме ремесел до конца июня. Посетить можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Подробнее в газете «Горецкий вестник».
Фото Михаила ЛЕВЦОВА.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свои изделия из соломки на выставку представили брат и сестра Тимофей и Елизавета Халюковы из аг. Овсянка. Выставка будет работать в Доме ремесел до конца июня....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)