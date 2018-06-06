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В Доме ремесел работает выставка детского творчества «В стране фантазий»

07.06.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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В Доме ремесел работает выставка детского творчества «В стране фантазий»

Свои изделия из соломки на выставку представили брат и сестра Тимофей и Елизавета Халюковы из аг. Овсянка.

Выставка будет работать в Доме ремесел до конца июня. Посетить можно в рабочие дни  с 9.00 до 17.00.

Подробнее в газете «Горецкий вестник».

В Доме ремесел работает выставка детского творчества «В стране фантазий»

В Доме ремесел работает выставка детского творчества «В стране фантазий»

В Доме ремесел работает выставка детского творчества «В стране фантазий»

В Доме ремесел работает выставка детского творчества «В стране фантазий»

В Доме ремесел работает выставка детского творчества «В стране фантазий»

В Доме ремесел работает выставка детского творчества «В стране фантазий»

В Доме ремесел работает выставка детского творчества «В стране фантазий»

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.

 
 
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Свои изделия из соломки на выставку представили брат и сестра Тимофей и Елизавета Халюковы из аг. Овсянка. Выставка будет работать в Доме ремесел до конца июня....
 
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