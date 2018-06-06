Кто имеет право поступить в вуз без экзаменов в 2018 году?

Есть перечень международных олимпиад, установленный Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 28 апреля 2018 г. №29, победители (обладатели дипломов I, II, III степени) которых могут быть зачислены в учреждения образования для получения высшего (I ступени) и среднего специального образования без вступительных испытаний в 2018 году, сообщает Национальный центр правовой информации.
Речь об 11 международных олимпиадах:
- 59-я Международная математическая олимпиада (2018 год, Румыния);
- 52-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии (2018 год, Республика Беларусь);
- 50-я Международная химическая олимпиада (2018 год, Словацкая Республика, Чешская Республика);
- 49-я Международная физическая олимпиада (2018 год, Португальская Республика);
- 29-я Международная биологическая олимпиада (2018 год, Исламская Республика Иран);
- 15-я Международная географическая олимпиада (2018 год, Канада);
- 7-я Европейская математическая олимпиада для девушек (2018 год, Итальянская Республика);
- 12-я Международная олимпиада по наукам о Земле (2018 год, Королевство Таиланд);
- 14-я Международная Жаутыковская олимпиада по физике, математике и информатике (2018 год, Республика Казахстан);
- 5-я Международная географическая олимпиада школьников стран Балтийского региона (2018 год, Латвийская Республика);
- Олимпиада школьников Союзного государства по русскому языку и русской литературе «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» (2017 год, Республика Беларусь).