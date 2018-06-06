Кто имеет право поступить в вуз без экзаменов в 2018 году?

Есть перечень международных олимпиад, установленный Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 28 апреля 2018 г. №29, победители (обладатели дипломов I, II, III степени) которых могут быть зачислены в учреждения образования для получения высшего (I ступени) и среднего специального образования без вступительных испытаний в 2018 году, сообщает Национальный центр правовой информации.

Речь об 11 международных олимпиадах: