﻿ Кто имеет право поступить в вуз без экзаменов в 2018 году?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто имеет право поступить в вуз без экзаменов в 2018 году?

07.06.2018 14:50 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Кто имеет право поступить в вуз без экзаменов в 2018 году?
Фото из открытых источников

Есть перечень международных олимпиад, установленный Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 28 апреля 2018 г. №29, победители (обладатели дипломов I, II, III степени) которых могут быть зачислены в учреждения образования для получения высшего (I ступени) и среднего специального образования без вступительных испытаний в 2018 году, сообщает Национальный центр правовой информации.

Речь об 11 международных олимпиадах:

  • 59-я Международная математическая олимпиада (2018 год, Румыния);
  • 52-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии (2018 год, Республика Беларусь);
  • 50-я Международная химическая олимпиада (2018 год, Словацкая Республика, Чешская Республика);
  • 49-я Международная физическая олимпиада (2018 год, Португальская Республика);
  • 29-я Международная биологическая олимпиада (2018 год, Исламская Республика Иран);
  • 15-я Международная географическая олимпиада (2018 год, Канада);
  • 7-я Европейская математическая олимпиада для девушек (2018 год, Итальянская Республика);
  • 12-я Международная олимпиада по наукам о Земле (2018 год, Королевство Таиланд);
  • 14-я Международная Жаутыковская олимпиада по физике, математике и информатике (2018 год, Республика Казахстан);
  • 5-я Международная географическая олимпиада школьников стран Балтийского региона (2018 год, Латвийская Республика);
  • Олимпиада школьников Союзного государства по русскому языку и русской литературе «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» (2017 год, Республика Беларусь).

 

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дочь принимала участие в международной олимпиаде по биологии. Имеет ли она право поступить в университет без экзаменов? А. Петровская, Минск
 
Новости дня
Новости разные
 
Куда с кольца в Лиде пропала стела и что ее заменит?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика