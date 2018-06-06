«Монетизируем». Как добиться компенсации морального вреда от нанимателя

- Да, имеете. Трудовой кодекс Беларуси (ТК) предусматривает случаи возмещения морального вреда работнику нанимателем, - рассказала в интервью «АиФ» Елена КОРНУШЕНКО, адвокат адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ». - Согласно ст. 246 ТК при незаконном переводе на другую работу, увольнении без законного основания, а также с нарушением установленного порядка увольнения, суд вправе по требованию работника вынести решение о возмещении морального вреда, причиненного указанными действиями.

- Могут ли быть иные основания для получения компенсации?

Факты незаконного увольнения и перевода, предусмотренные ст. 246 ТК, устанавливаются в суде. Соответственно, там же необходимо будет доказать в каждом конкретном случае причинение нанимателем морального вреда. Речь идет о том, чтобы подтвердить факт причинения физических и нравственных страданий.

- Что имеется в виду?

- Под физическими страданиями гражданина понимаются физическая боль, функциональное расстройство организма, изменения в эмоционально-волевой сфере, иные отклонения от обычного состояния здоровья, которые являются последствием действий (бездействия), посягающих на нематериальные блага или имущественные права человека.

Нравственные страдания выражаются в ощущениях страха, стыда, унижения, а равно в иных неблагоприятных для человека в психологическом аспекте переживаниях, связанных с утратой близких, потерей работы, раскрытием врачебной тайны, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, с ограничением или лишением каких-либо прав граждан и т.п. К вышеперечисленному следует добавить «как правило».

Размер компенсации

- То есть приведенные перечни примерные?

- Да, каждый случай спора по возмещению морального вреда рассматривается индивидуально. Суд исходит из конкретных обстоятельств.

- В каком размере можно взыскать возмещение морального вреда?

- Пределы компенсации не установлены. Согласно ст. 246 ТК ее размер определяется судом. Моральный вред компенсируется в денежной форме, если законодательством не предусмотрено иное.

При этом требования о размере компенсации должны быть основаны на конкретных обстоятельствах, на точных формулировках, чем именно были причинены физические или нравственные страдания, в чем они выражаются и т.д.

Суд вправе рассмотреть иск о компенсации морального вреда как самостоятельно, так и совместно с требованиями имущественного характера. Размер компенсации морального вреда не зависит от величины возмещения материального ущерба.