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«Монетизируем». Как добиться компенсации морального вреда от нанимателя

07.06.2018 14:43 — Разное | Аргументы и факты  
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«Монетизируем». Как добиться компенсации морального вреда от нанимателя
Каждый случай спора по возмещению морального вреда рассматривается индивидуально. © / Фото из открытых источников

«Монетизируем». Как добиться компенсации морального вреда от нанимателя- Да, имеете. Трудовой кодекс Беларуси (ТК) предусматривает случаи возмещения морального вреда работнику нанимателем, - рассказала в интервью «АиФ» Елена КОРНУШЕНКО, адвокат адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ». - Согласно ст. 246 ТК при незаконном переводе на другую работу, увольнении без законного основания, а также с нарушением установленного порядка увольнения, суд вправе по требованию работника вынести решение о возмещении морального вреда, причиненного указанными действиями.

- Могут ли быть иные основания для получения компенсации?

«Монетизируем». Как добиться компенсации морального вреда от нанимателя Можно ли взыскать c милиции моральный вред за волокиту?
- Согласно ст. 152 Гражданского кодекса (ГК), если причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими личные неимущественные права человека либо посягающими на принадлежащие ему другие нематериальные блага, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, гражданин вправе требовать от нарушителя денежной компенсации. Например, по ГК на возмещение морального вреда может претендовать работник, с которым на производстве произошел несчастный случай.

Факты незаконного увольнения и перевода, предусмотренные ст. 246 ТК, устанавливаются в суде. Соответственно, там же необходимо будет доказать в каждом конкретном случае причинение нанимателем морального вреда. Речь идет о том, чтобы подтвердить факт причинения физических и нравственных страданий.

- Что имеется в виду?

- Под физическими страданиями гражданина понимаются физическая боль, функциональное расстройство организма, изменения в эмоционально-волевой сфере, иные отклонения от обычного состояния здоровья, которые являются последствием действий (бездействия), посягающих на нематериальные блага или имущественные права человека.

Нравственные страдания выражаются в ощущениях страха, стыда, унижения, а равно в иных неблагоприятных для человека в психологическом аспекте переживаниях, связанных с утратой близких, потерей работы, раскрытием врачебной тайны, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, с ограничением или лишением каких-либо прав граждан и т.п. К вышеперечисленному следует добавить «как правило».

«Монетизируем». Как добиться компенсации морального вреда от нанимателя Можно ли требовать возмещения морального вреда по административным делам?

Размер компенсации

- То есть приведенные перечни примерные?

- Да, каждый случай спора по возмещению морального вреда рассматривается индивидуально. Суд исходит из конкретных обстоятельств.

- В каком размере можно взыскать возмещение морального вреда?

- Пределы компенсации не установлены. Согласно ст. 246 ТК ее размер определяется судом. Моральный вред компенсируется в денежной форме, если законодательством не предусмотрено иное.

При этом требования о размере компенсации должны быть основаны на конкретных обстоятельствах, на точных формулировках, чем именно были причинены физические или нравственные страдания, в чем они выражаются и т.д.

Суд вправе рассмотреть иск о компенсации морального вреда как самостоятельно, так и совместно с требованиями имущественного характера. Размер компенсации морального вреда не зависит от величины возмещения материального ущерба.

 
 
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Мой работодатель незаконно перевел меня на другую работу. Планирую подать на него в суд и хочу взыскать возмещение морального ущерба. Имею ли я на это право? С....
 
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