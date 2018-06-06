Премьер-министр Венгрии прилетал в Брест, чтобы посмотреть футбол

На вчерашнем футбольном товарищеском матче Беларусь — Венгрия, который прошел в Бресте, присутствовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.





Эту информацию Naviny.by подтвердил пресс-секретарь Белорусской федерации футбола Александр Алейник.

По словам представителя БФФ, визит носил частный характер. О том, что высокий гость будет присутствовать на футболе в Бресте, в федерации узнали за пару дней до матча.

«Виктор Орбан разговаривал с главой БФФ Сергеем Румасом. Но, с учетом статуса визита, беседа носила неофициальный характер. Они просто смотрели футбол», — сообщил Алейник.

Виктор Орбан известен как большой любитель футбола и страстный болельщик. Он не раз появлялся на матчах национальной сборной.

Каким образом глава правительства Венгрии прилетел в Беларусь, остается загадкой. В национальном аэропорту «Минск» Naviny.by сообщили, что никаких официальных мероприятий в эти дни у них не проводилось.

Начальник Брестского филиала госпредприятия «Белаэронавигация» Вадим Губаревич сообщил Naviny.by, что информация о визите носит закрытый характер и посоветовал обратиться за комментариями в Службу безопасности президента.

Связаться с представителями Службы безопасности президента и с пресс-службой главы государства корреспонденту Naviny.by не удалось.

В управлении пограничного контроля Госпогранкомитета Naviny.by отказались предоставить информацию о визите Орбана: «Не имеем права предоставлять информацию, которая касается третьих лиц. Это запрещено законом».

По данным Flightradar24, самолет Airbus321 лоукост-компании Wizz Air прилетал в аэропорт Бреста рейсом W69981 из Будапешта 5 июня в 17:40. И улетел из Бреста в Будапешт 6 июня в 23:50.

Каким рейсом прилетал в Беларусь премьер-министр Венгрии и как долго он находился в нашей стране, Naviny.by выяснить не удалось.

Аэропорт в Бресте с 1999 году имеет статус международного. Для обслуживания пассажиров на платной основе имеется VIP-зал, в котором предоставляются услуги по регистрации на рейс, приему-получению багажа, прохождению пограничного и таможенного контроля, а также доставке пассажиров на борт воздушного судна.

Последний раз премьер-министр Венгрии встречался с высокопоставленными белорусскими чиновниками в ноябре 2017 года. Встреча премьеров Беларуси и Венгрии Андрея Кобякова и Виктора Орбана состоялась 27 ноября на полях саммита глав правительств Центральной и Восточной Европы и Китая в формате «16+1» в Будапеште.