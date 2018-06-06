Представлен самый маленький в мире защищенный 4G-смартфон

На краудфандинговой платформе Kickstarter стартап Unihertz представил смартфон Atom. По заверению компании, он является самым маленьким 4G-аппаратом в мире.





Размеры устройства составляют 96×45×18 мм, вес — 108 граммов. Корпус смартфона защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP68, на передней стороне располагается сканер отпечатков пальцев. Можно установить одновременно две SIM-карты.





Из дополнительных плюсов — программируемая кнопка для быстрого запуска приложений, а также возможность купить крепления на руку, пояс или велосипед.





Процессором выступает 8-ядерный чип с частотой в 2 ГГц. Оперативной памяти — 8 ГБ, постоянной — 64 ГБ. Основная камера 16-мегапиксельная, фронтальная — 8-мегапиксельная. Диагональ дисплея составляет 2,45 дюймов, разрешение — 432 на 240 пикселей. Журналист ZDNet пишет , что от полного заряда аккумулятора на 2000 мАч гаджет проработал около одного дня.





На старте кампании Unihertz Atom можно было заказать за 160 долларов, но сейчас остались только варианты от 220 долларов. Стандартная цена смартфона составит 300 долларов, уточняет gagadget.

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