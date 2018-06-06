Ученый объяснил, почему тараканам нравятся уши людей

За последние месяцы стало известно о нескольких случаях, когда тараканы залезали в уши людей. Издание The Verge попыталось разобраться, что привлекает домашних паразитов в человеческом ухе.



Американский таракан (Periplaneta americana). Изображение: Gary Alpert / wikipedia.org

Тараканы активны ночью — как раз во время человеческого сна. К тому же им нравятся небольшие, теплые, влажные места. «Когда таракан подходит к уху, оно кажется ему похожим на безопасное место для еды или отдыха», — рассказал Коби Шал, энтомолог из Университета штата Северная Каролина. Именно так: для еды. Тараканы могут забираться в уши в поисках корма.

К тому же тараканов привлекают летучие жирные кислоты, которые выделяются ферментированными продуктами, такими как сыр, хлеб и пиво. Ушная раковина человека тоже их выделяет. «Запах, который исходит от уха, привлекателен для таракана», — отметил ученый.

Специалист отметил, что самая частая ошибка — чесать или царапать ухо с тараканом. Это проталкивает паразита еще глубже в ушной канал и может поранить или убить его. Живой таракан переносит не особо много бактерий, а вот раздавленный или мертвый может стать причиной воспаления.

Если самому доставать самозванца пинцетом или ватной палочкой, есть риск повредить барабанную перепонку. Это не только больно, но может привести к заражению или потере слуха. Специалист уверен: лучшее, что вы можете сделать с паразитом в ухе, — это обратиться за медицинской помощью.