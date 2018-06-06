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Двухэтажный самосвал, который может разогнаться до 80! Как мы прокатились на новинке от БЕЛАЗа

07.06.2018 14:43 — Разное | Tut.by  
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Линейка карьерных самосвалов БЕЛАЗ еще недавно состояла из четырнадцати моделей грузоподъемностью от 30 до 450 тонн. Но чтобы быть представленным во всех классах в мировой линейке, не хватало еще одной модели. Теперь она есть. Завод выпустил карьерный самосвал БЕЛАЗ-75320 грузоподъемностью 290 тонн. Да, это не самый большой автомобиль в линейке, но очень важный.


Даже на фоне рекордного 450-тонника новая модель не теряется. Да и выглядит БЕЛАЗ-75320 (на переднем плане), на наш взгляд, симпатичнее

Чтобы конкурировать на мировом рынке, БЕЛАЗу была необходима промежуточная модель между машинами грузоподъемностью 240 и 360 тонн. Этот разрыв и будет закрывать БЕЛАЗ-75320, который может принять в кузов 290 тонн груза. Мы приехали в Жодино, чтобы первыми познакомиться с новинкой, которая еще проходит испытания.


В новой модели собраны все передовые технические наработки завода. Рама состоит из 9 литых элементов, которые обеспечивают прочность всей конструкции. Задняя подвеска со встроенными гидравлическими амортизаторами — уникальная собственная разработка белазовских конструкторов. Она обеспечивает плавность хода и устойчивость.


По грузовым меркам кабина водителя выглядит отлично

Место водителя мало чем отличается от обычного автомобиля. Оба кресла — с несколькими регулировками и установлены на пневмоподвеске для большего комфорта. В жару спасает кондиционер, в холод — эффективный отопитель.


Роль панели приборов выполняет экран бортового компьютера

В кабине нет аналоговых приборов. Вся необходимая информация о работе систем и узлов автомобиля выводится на большой цветной экран перед водителем. Интересно, что спидометр размечен аж до 80 км/ч, хотя вряд ли БЕЛАЗ когда-нибудь разовьет такую скорость.


Чтобы управлять грузовиком размером с двухэтажный дом — нужна подготовка

Площадка, на которой расположена кабина водителя, находится на высоте примерно двух этажей. В движении груженый самосвал напоминает океанскую яхту. После остановки тяжеленный грузовик еще с полминуты раскачивается на своих огромных колесах, словно на волнах. Морские ощущения усиливаются.


Во время испытательных заездов кузов самосвала загружают специальными тарированными блоками, которые имитируют рабочую нагрузку. С этой «ношей» БЕЛАЗ ездит по испытательной трассе с подъемами и спусками.

 
Теги: знакомства
 
 
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Новые модели карьерных самосвалов - явление редкое. БЕЛАЗ показал свою новинку - 290-тонную машину, которая станет 15-й в модельном ряду.
 
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