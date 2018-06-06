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Двухэтажный самосвал, который может разогнаться до 80! Как мы прокатились на новинке от БЕЛАЗа
Линейка карьерных самосвалов БЕЛАЗ еще недавно состояла из четырнадцати моделей грузоподъемностью от 30 до 450 тонн. Но чтобы быть представленным во всех классах в мировой линейке, не хватало еще одной модели. Теперь она есть. Завод выпустил карьерный самосвал БЕЛАЗ-75320 грузоподъемностью 290 тонн. Да, это не самый большой автомобиль в линейке, но очень важный.
Чтобы конкурировать на мировом рынке, БЕЛАЗу была необходима промежуточная модель между машинами грузоподъемностью 240 и 360 тонн. Этот разрыв и будет закрывать БЕЛАЗ-75320, который может принять в кузов 290 тонн груза. Мы приехали в Жодино, чтобы первыми познакомиться с новинкой, которая еще проходит испытания.
В новой модели собраны все передовые технические наработки завода. Рама состоит из 9 литых элементов, которые обеспечивают прочность всей конструкции. Задняя подвеска со встроенными гидравлическими амортизаторами — уникальная собственная разработка белазовских конструкторов. Она обеспечивает плавность хода и устойчивость.
Место водителя мало чем отличается от обычного автомобиля. Оба кресла — с несколькими регулировками и установлены на пневмоподвеске для большего комфорта. В жару спасает кондиционер, в холод — эффективный отопитель.
В кабине нет аналоговых приборов. Вся необходимая информация о работе систем и узлов автомобиля выводится на большой цветной экран перед водителем. Интересно, что спидометр размечен аж до 80 км/ч, хотя вряд ли БЕЛАЗ когда-нибудь разовьет такую скорость.
Площадка, на которой расположена кабина водителя, находится на высоте примерно двух этажей. В движении груженый самосвал напоминает океанскую яхту. После остановки тяжеленный грузовик еще с полминуты раскачивается на своих огромных колесах, словно на волнах. Морские ощущения усиливаются.
Во время испытательных заездов кузов самосвала загружают специальными тарированными блоками, которые имитируют рабочую нагрузку. С этой «ношей» БЕЛАЗ ездит по испытательной трассе с подъемами и спусками.
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Новые модели карьерных самосвалов - явление редкое. БЕЛАЗ показал свою новинку - 290-тонную машину, которая станет 15-й в модельном ряду.
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