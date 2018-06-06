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В Мыкшицах Каменецкого района сгорела хозпостройка. 

07.06.2018 14:43 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Сообщение о пожаре поступило в райотдел МЧС поступило вечером 6 июня. По прибытии к месту вызова спасателей из Высокого было установлено, что кровля хозяйственной постройки полностью охвачена огнем. На момент пожара хозяева находились на улице. 

В Мыкшицах Каменецкого района сгорела хозпостройка. 
В Мыкшицах Каменецкого района сгорела хозпостройка. 
В Мыкшицах Каменецкого района сгорела хозпостройка. 

В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

 
 
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Сообщение о пожаре поступило в райотдел МЧС поступило вечером 6 июня. По прибытии к месту вызова спасателей из Высокого... Сообщение В Мыкшицах Каменецкого района...
 
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