Для доставки абитуриентов на ЦТ из Слуцка пустят дополнительные автобусы





Филиал «Автобусный парк №2» выделяет дополнительные автобусы по маршруту Слуцк–Солигорск для доставки школьников к местам проведения тестирования с 12 июня по 2 июля 2018 года.

Время отправления автобусов от автовокзала «Слуцк»:

8.40 – по существующему расписанию;

8.50 – 9.00 – дополнительные (по мере комплектования).

Время отправления из Солигорска – по мере окончания тестирования.

Стоимость проезда в дополнительных автобусах – 2,56 рубля. Справки по телефону: 5-23-75.