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Для доставки абитуриентов на ЦТ из Слуцка пустят дополнительные автобусы
07.06.2018 — Разное | Слуцк Город
Филиал «Автобусный парк №2» выделяет дополнительные автобусы по маршруту Слуцк–Солигорск для доставки школьников к местам проведения тестирования с 12 июня по 2 июля 2018 года.
Время отправления автобусов от автовокзала «Слуцк»:
Время отправления из Солигорска – по мере окончания тестирования.
Стоимость проезда в дополнительных автобусах – 2,56 рубля. Справки по телефону: 5-23-75.
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Филиал «Автобусный парк №2» выделяет дополнительные автобусы по маршруту Слуцк–Солигорск для доставки школьников к местам проведения тестирования с 12 июня по 2...
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