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В Слуцке после ремонта открылся сервисный центр «Белтелекома»

07.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В Слуцке после ремонта открылся сервисный центр «Белтелекома»

7 июня состоялось торжественное открытие обновлённого сервисного центра Слуцкого районного узла электросвязи. Здесь клиенты смогут получить полный перечень услуг и консультаций от «Белтелекома»

Интерьер помещения выполнен в современном стиле с традиционными национальными элементами, зал оснащён системой управления «электронная очередь».

— Такая система позволяет осуществлять организацию, планирование и учёт большого количества посетителей и исключает конфликты в зале, — пояснили в руководстве Слуцкого РУЭС.

В Слуцке после ремонта открылся сервисный центр «Белтелекома»

В Слуцке после ремонта открылся сервисный центр «Белтелекома»

Вход в СЦ осуществляется только со стороны ул. М. Богдановича. Интернет-кафе после ремонта было упразднено, поскольку в последние годы при обилии возможностей доступа в Сеть оно не пользуется большим спросом населения. 

Сегодня на территории Слуцкого района более 18 тысяч абонентов подключены к технологии PON на основе оптоволоконных сетей, из них более 8 тысяч выбрали пакеты услуг «Ясна».

Время работы центра: 

  • пн-пт с 08:00 до 19:00
  • сб с 09:00 до 15:00
  • вс выходной

В Слуцке после ремонта открылся сервисный центр «Белтелекома»

В Слуцке после ремонта открылся сервисный центр «Белтелекома»

В Слуцке после ремонта открылся сервисный центр «Белтелекома»

В Слуцке после ремонта открылся сервисный центр «Белтелекома»

В Слуцке после ремонта открылся сервисный центр «Белтелекома»

В Слуцке после ремонта открылся сервисный центр «Белтелекома»

В Слуцке после ремонта открылся сервисный центр «Белтелекома»

В Слуцке после ремонта открылся сервисный центр «Белтелекома»


Slutsk-Gorod.by

 
 
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7 июня состоялось торжественное открытие обновлённого сервисного центра Слуцкого районного узла электросвязи. В новом сервисном центре клиенты смогут получить...
 
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