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В Слуцке после ремонта открылся сервисный центр «Белтелекома»
07.06.2018 — Разное | Слуцк Город
7 июня состоялось торжественное открытие обновлённого сервисного центра Слуцкого районного узла электросвязи. Здесь клиенты смогут получить полный перечень услуг и консультаций от «Белтелекома».
Интерьер помещения выполнен в современном стиле с традиционными национальными элементами, зал оснащён системой управления «электронная очередь».
— Такая система позволяет осуществлять организацию, планирование и учёт большого количества посетителей и исключает конфликты в зале, — пояснили в руководстве Слуцкого РУЭС.
Вход в СЦ осуществляется только со стороны ул. М. Богдановича. Интернет-кафе после ремонта было упразднено, поскольку в последние годы при обилии возможностей доступа в Сеть оно не пользуется большим спросом населения.
Время работы центра:
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7 июня состоялось торжественное открытие обновлённого сервисного центра Слуцкого районного узла электросвязи. В новом сервисном центре клиенты смогут получить...
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