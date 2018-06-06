В Слуцке после ремонта открылся сервисный центр «Белтелекома»





7 июня состоялось торжественное открытие обновлённого сервисного центра Слуцкого районного узла электросвязи. Здесь клиенты смогут получить полный перечень услуг и консультаций от «Белтелекома».

Интерьер помещения выполнен в современном стиле с традиционными национальными элементами, зал оснащён системой управления «электронная очередь».

— Такая система позволяет осуществлять организацию, планирование и учёт большого количества посетителей и исключает конфликты в зале, — пояснили в руководстве Слуцкого РУЭС.









Вход в СЦ осуществляется только со стороны ул. М. Богдановича. Интернет-кафе после ремонта было упразднено, поскольку в последние годы при обилии возможностей доступа в Сеть оно не пользуется большим спросом населения.

Сегодня на территории Слуцкого района более 18 тысяч абонентов подключены к технологии PON на основе оптоволоконных сетей, из них более 8 тысяч выбрали пакеты услуг «Ясна».

Время работы центра:

пн-пт — с 08:00 до 19:00

с 08:00 до 19:00 сб — с 09:00 до 15:00

с 09:00 до 15:00 вс — выходной



































Slutsk-Gorod.by