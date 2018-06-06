Газзаев - Путину: Хочу пожелать, чтобы Бог вас охранял, а Святой Георгий сопутствовал во всех начинаниях

Бывший тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев появляется в прямых линиях Владимира Путина второй год подряд. И это всегда незабываемо.



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Газзаев: Добрый вечер, добрый день, уважаемый Владимир Владимирович.

Путин: Здрасьте.

Газзаев: В прошлом году на прямой линии вы задавали мне вопрос по качеству и будущему нашего футбола. Ваш вопрос я воспринял как прямое поручение проработать в нужном направлении. Вместе с коллегами мы разработали и просмотрели, так сказать, практически весь мировой футбол – значит, все лучшие национальные чемпионаты мира. И Европы. Разработали программу реформирования российского футбола, разработали программу реформирования национального чемпионата для того, чтобы вовлечь в систему детско-юношеского, профессионального, любительского и массового футбола все регионы Российской Федерации. А также с успехом внедрили и наследие чемпионата мира 2018 года.

Но и, безусловно, здесь мы хотим вспомнить и то, как мы сегодня пользуемся великолепным наследием Олимпийских игр 2014 года. Мы готовы продемонстрировать вам нашу программу, чтобы подробно ее сформулировать.

Что касается нашего вопроса. Безусловно, все наши коллеги сегодня, все наше футбольное сообщество прекрасно понимает, Владимир Владимирович, какая загруженность у вас сегодня. И занятость. Сложность в международной политической ситуации. Поэтому у нас просьба, чтобы футбол остался в центре вашего личного внимания. Вы по духу победитель. Вам большое спасибо за то, что мы сегодня празднуем и будем проводить чемпионат мира. Мы, безусловно, получили выдающуюся, мощную спортивную инфраструктуру, которой нет аналогов в мире. И, конечно, эта инфраструктура будет способствовать тому, чтобы мы… Будет базой тому, чтобы, так сказать, и в следующем, и в будущем мы показывали, безусловно, большие и хорошие результаты.

Антон Верницкий (корреспондент Первого канала): Валерий Георгиевич, в чем ваш вопрос?

Газзаев: Я вам хочу пожелать, Владимир Владимирович, крепкого здоровья… Чтобы вас.

Верницкий: А вопрос в чем, Валерий Георгиевич?

Газзаев: Вопрос в том, чтобы Владимир Владимирович стал… И чтобы в центре внимания было ваше личное внимание к футболу, Владимир Владимирович. Мне очень приятно это. Я вам хочу пожелать крепкого здоровья, Владимир Владимирович. Хочу пожелать, чтобы господь Бог вас охранял. Чтобы Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях. А Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу. Спасибо.

Что говорил Газзаев Путину в прошлом году

Путин: А можно мне блиц-вопрос один задать. Вижу Газзаева напротив. Меня тоже футбол беспокоит. Будем мы играть в футбол или нет?

Газзаев: Спасибо вам, Владимир Владимирович. Спасибо вам, во-первых, большое, что прекрасная инфраструктура будет выстроена. Что вы уделяете огромное внимание здоровому образу жизни, здоровью нации.

А что касается футбола, конечно, я сам обеспокоен этим. Кроме того, честно говоря, надеюсь… И Кубок конфедераций, который пройдет, будем надеяться, что новая молодая сборная сыграет удачно, и мы получим все удовольствие.

Конечно, вам большое спасибо. Я знаю, 2010 год вспоминаю, когда лично вы и исключительно ваш авторитет, ваше внимание способствовали тому, что мы получили право проводить чемпионат мира.

И сейчас я бы тоже хотел поделиться с вами, раз мне дали возможность сказать. Дело в том, что вот сейчас у меня вопрос такой. И, как бы так сказать, здесь хотел сказать, что в преддверии чемпионата мира Российский футбольный союз заявил следующее: что в футболе невозможно гарантировать успех национальной сборной, поэтому имеет смысл поставить следующую цель: популяризация футбола вне зависимости от результатов национальной сборной.

Мне кажется, если мы такие задачи будем ставить, то, конечно, Владимир Владимирович, мы ничего не добьемся. Более того, это домашний чемпионат мира. Я считаю, что здесь мы должны показать максимальный результат. Конечно, вот тут было сказано… Мне хотелось, чтобы вы повлияли на этот результат, особенно на сборную. Как ваше мнение, Владимир Владимирович, какой результат должна показать наша сборная? И как выступить на предстоящем домашнем чемпионате мира?

Путин: Валерий, я хотел от вас это услышать. А вы мячик перекинули на мою сторону.

Газзаев: Я вам могу честно сказать. У меня такое мнение, как у вас, Владимир Владимирович.