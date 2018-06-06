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Стартует новый конкурс "Дачные истории": расскажи о своей даче и выиграй приз
REALTY.TUT.BY начинает конкурс для заядлых и начинающих дачников. Расскажите о своей даче: как ее покупали, строили или перестраивали, как создавали место, где вам уютно. Лучшие рассказы опубликуем, за самую лучшую — вручим денежный приз.
Если вся дача еще далека от идеала, присылайте описание уголка, который вы обустроили для отдыха и посиделок с друзьями и близкими — это может быть оригинальная беседка, терраса, площадка для барбекю и мангала, банька, прудик, у которого можно загорать.
Мы ждем от вас:
— текст в формате doc
— 10−15 фото. Желательно — горизонтальных в формате jpeg хорошего качества.
— телефон и имя, чтобы проще было связаться для вручения приза.
И текст, и фото присылайте на почту stroika@tutby.com с пометкой «Дача».
Победителя традиционно выберут читатели TUT.BY на голосовании. Лучшая дачная история получит денежное вознаграждение — 300 белорусских рублей.
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Можно писать о даче, о месте для отдыха, даже о бане на садовом участке. О любом уголке для отдыха, которым вы гордитесь!
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