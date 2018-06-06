Сигареты полностью исчезнут из супермаркетов Lidl в Нидерландах из-за низкого спроса

Сеть супермаркетов Lidl планирует полностью убрать из своего ассортимента табачные изделия к 2022 году. Правда, пока лишь на территории Нидерландов.

Такое решение связано с тем, что в Голландии за последние годы сильно упал спрос на сигареты. Этому способствуют действия властей, мотивирующие граждан отказываться от курения. Одна из принятых мер обязывает магазины полностью скрывать табачную продукцию от покупателей.

«В Нидерландах наблюдается абсолютно чёткая тенденция к отказу от курения. Это заметно на кассах. Мы не хотим идти против тренда, поэтому сокращение продаж сигарет является для нас логичным шагом», – говорится в пресс-релизе Lidl.