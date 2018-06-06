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Журналист «Полесской правды» отмечен наградой в творческом конкурсе освещения деятельности органов прокуратуры

07.06.2018 — Разное | Полесская правда  
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Журналист «Полесской правды» отмечен наградой в творческом конкурсе освещения деятельности органов прокуратуры
Победители и лауреаты XI творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов прокуратуры получили заслуженные награды, сообщили корреспонденту pinsknews.by в Генпрокуратуре Беларуси.

Журналисты, редакции средств массовой информации, прокурорские работники и органы прокуратуры состязались в конкурсе в четырех номинациях.

Приятно отметить, что среди победителей есть не просто представители Пинска, но и сотрудник редакции газеты «Полесская правда». Награды за цикл аналитических материалов о деятельности органов прокуратуры по поддержанию государственного обвинения в судах и обеспечению законности судебных постановлений удостоен заведующий отделом экономики «Полесской правды» Юрий Скороход, занявший второе место. Лучшей в освещении этой темы признана Пинская межрайонная прокуратура.

Коллектив КУП «Телерадиокомпания «Пинск» стал вторым в номинации «За профессионализм и журналистское мастерство при подготовке репортажей о деятельности органов прокуратуры».

Около 40 работ, представленных в конкурсе, были посвящены защите прав и законных интересов граждан, борьбе с коррупцией, законности судебных решений по уголовным, гражданским и административным делам, повышению правовой культуры населения.

 
 
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> Победители и лауреаты XI творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов прокуратуры получили заслуженные награды, сообщили корреспонденту...
 
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