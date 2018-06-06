Куда с кольца в Лиде пропала стела и что ее заменит?



«Мой город – гордость моя» – этот красивый, звучный слоган на протяжении последних почти 10 лет приветствовал гостей и жителей Лиды на кольце-развязке при въезде в город со стороны Гродно. Девиз «опоясывал» стелу, которая была установлена в сентябре 2008 года специально к 685-летнему юбилею города. Увенчивал почти десятиметровую конструкцию герб Лиды. К слову, дизайн вертикального сооружения разрабатывала столичная фирма.

Однако теперь все это история, запечатленная на страницах «Лідскай газеты» и фотографиях. Стелы больше нет, 6 июня ее демонтировали. Как пояснил главный инженер Лидского ГУП ЖКХ Сергей Синевич, работы произведены по решению Лидского райисполкома.

– Конструкция требовала ремонта, – конкретизировал начальник дорожно-эксплуатационного производства Александр Сухоцкий. – Во-первых, сама стела уже не стояла вертикально и имела крен, во-вторых, в мае в результате дорожно-транспортного происшествия была повреждена «ограда» с надписью «Город – гордость моя». Ремонтные работы требовали немалых материальных затрат, что по подсчетам специалистов было бы нецелесообразно. Поэтому было принято решение демонтировать конструкцию. Все, что возможно будет использовано повторно в производстве, остальное предприятие сдаст на металлолом.

В сентябре Лида отметит свой 695-летний юбилей. Известно точно, что кольцо-развязку украсит новая конструкция. А вот какая и из чего она будет, пока держится в секрете. Возможно, именно в этом и есть разгадка ситуации? Руководство и службы региона готовят жителям и гостям Лиды подарок? Как бы там ни было, пустовать это место не будет. А пока запомните его таким.

















