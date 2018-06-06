Трое рабочих пострадали из-за взрыва на французской фабрике

На востоке Франции (департамент Йонна) произошёл взрыв на фабрике, занимающейся производством кровли и гидроизоляции.

В результате ЧП травмированы трое рабочих, причём состояние двоих – тяжёлое.

Сообщается, что причина взрыва – несчастный случай. Якобы два сотрудника (пострадавших в итоге сильнее всего) использовали шлифовальную машинку вблизи места, где хранились химикаты. Это и привело ко взрыву.