|
Трое рабочих пострадали из-за взрыва на французской фабрике
На востоке Франции (департамент Йонна) произошёл взрыв на фабрике, занимающейся производством кровли и гидроизоляции.
В результате ЧП травмированы трое рабочих, причём состояние двоих – тяжёлое.
Сообщается, что причина взрыва – несчастный случай. Якобы два сотрудника (пострадавших в итоге сильнее всего) использовали шлифовальную машинку вблизи места, где хранились химикаты. Это и привело ко взрыву.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На востоке Франции (департамент Йонна) произошёл взрыв на фабрике, занимающейся производством кровли и гидроизоляции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)