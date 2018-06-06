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Очередной успех юных волковысских каратистов на соревнованиях в Зельве

07.06.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Очередной успех юных волковысских каратистов на соревнованиях в Зельве

27 мая 2018 года в г. Зельва на базе СШ № 3 состоялись брендовые республиканские соревнования Белорусской федерации шотокан каратэ-до «Зэльвенскiя тыграняты». Соревнования приурочены к празднованию 760-летия Зельвы.

В этом турнире приняло участите более 160 спортсменов из 23 организаций: Латвия представлена городом Рига,  Республика Беларусь: Брестская область: г. Иваново, г. Пинск, Витебская область: г. Поставы, Могилевская область: г. Бобруйск, Гродненская область: г. Гродно, г. Волковыск, г. Зельва, г. Мосты, г. Россь, г. Кореличи, Минская область: г. Жодино, г. Смолевичи, г. Узда, г. Минск.

В соревнованиях приняли участие и спортсмены Волковысского молодежного спортивного клуба каратэ шотокан «Бассай» и Красносельского ЦТДиМ.

Результаты  выступлений воспитанников клуба «Канку» и тренера Дмитрия Дудко:

Нарута Ярослав  1 место (индивидуальное ката) и 1, 2 место (индивидуальное кумитэ)

Кулаковский Дмитрий 2 место (индивидуальное кумитэ)

Абусултанова Олеся  3, 4 место (индивидуальное ката)

Нарута Ярослав  стал обладателем приза учрежденного организационным комитетом соревнований  «Самому юному победителю».

Очередной успех юных волковысских каратистов на соревнованиях в Зельве

Очередной успех юных волковысских каратистов на соревнованиях в Зельве

Очередной успех юных волковысских каратистов на соревнованиях в Зельве

Очередной успех юных волковысских каратистов на соревнованиях в Зельве

,Очередной успех юных волковысских каратистов на соревнованиях в Зельве

С удачным выступлением можно поздравить и воспитанников тренера Андрея Гаврильчика клуба «Бассай».

Нестер Павел - в индивидуальном ката занял 2 место;

Панасик Максим - в индивидуальном ката занял 4 место;

Гаврильчик Софья - в индивидуальном ката заняла 2 место;

Войтчук Ксения/бассай, Салов Артем/фудосин, Янущенко Александр/фудосин в командном ката заняли 2 место;

Адамович Дарья - в индивидуальном ката заняла 1 место;

Гаврильчик Андрей - в индивидуальном ката занял 1 место;

Гаврильчик Андрей, Гаврильчик Софья - в командном ката родители и дети заняли 3 место;

Войтчук Ксения, Войтчук Сергей - в командном ката брат и сестра заняли 2 место;

Адамович Дарья и Адамович Никита в этом разделе заняли 4 место;

Адамович Никита - в индивидуальном ката занял 3 место;

Адамович Никита/бассай, Войтчук Сергей/бассай, Гончаренко Владислав/фудосин в командном ката заняли 1 место;

Адамович Никита/бассай, Гончаренко Владислав/фудосин, Сергиенко Владислав/айсберг в командном ката заняли 3 место;

Гаврильчик Софья - в индивидуальном кумитэ заняла 1 место;

Войтчук Ксения - в индивидуальном кумиэ заняла 2 место;

Адамович Никита - в индивидуальном кумитэ занял 3 место;

Зуев Кирилл - в индивидуальном кумитэ занял 4 место;

Сосновский Матвей - в индивидуальном кумитэ занял 3 место.

Очередной успех юных волковысских каратистов на соревнованиях в Зельве

Очередной успех юных волковысских каратистов на соревнованиях в Зельве

Очередной успех юных волковысских каратистов на соревнованиях в Зельве

Поздравляем всех спортсменов и тренеров с отличным окончанием сезона. Пожелаем всем здоровья, терпения, за лето набраться сил и с сентября радовать  своими победами как на республиканской , так и на международной арене.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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27 мая 2018 года в г. Зельва на базе СШ № 3 состоялись брендовые республиканские соревнования Белорусской федерации шотокан...
 
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