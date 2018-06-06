|
Очередной успех юных волковысских каратистов на соревнованиях в Зельве
07.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
27 мая 2018 года в г. Зельва на базе СШ № 3 состоялись брендовые республиканские соревнования Белорусской федерации шотокан каратэ-до «
В этом турнире приняло участите более 160 спортсменов из 23 организаций: Латвия представлена городом Рига, Республика Беларусь: Брестская область: г. Иваново, г. Пинск, Витебская область: г. Поставы, Могилевская область: г. Бобруйск, Гродненская область: г. Гродно, г. Волковыск, г. Зельва, г. Мосты, г. Россь, г. Кореличи, Минская область: г. Жодино, г. Смолевичи, г. Узда, г. Минск.
В соревнованиях приняли участие и спортсмены Волковысского молодежного спортивного клуба каратэ шотокан «Бассай» и Красносельского ЦТДиМ.
Результаты выступлений воспитанников клуба «Канку» и тренера Дмитрия Дудко:
Нарута Ярослав 1 место (индивидуальное ката) и 1, 2 место (индивидуальное кумитэ)
Кулаковский Дмитрий 2 место (индивидуальное кумитэ)
Абусултанова Олеся 3, 4 место (индивидуальное ката)
Нарута Ярослав стал обладателем приза учрежденного организационным комитетом соревнований «Самому юному победителю».
,
С удачным выступлением можно поздравить и воспитанников тренера Андрея Гаврильчика клуба «Бассай».
Нестер Павел - в индивидуальном ката занял 2 место;
Панасик Максим - в индивидуальном ката занял 4 место;
Гаврильчик Софья - в индивидуальном ката заняла 2 место;
Войтчук Ксения/бассай, Салов Артем/фудосин, Янущенко Александр/фудосин в командном ката заняли 2 место;
Адамович Дарья - в индивидуальном ката заняла 1 место;
Гаврильчик Андрей - в индивидуальном ката занял 1 место;
Гаврильчик Андрей, Гаврильчик Софья - в командном ката родители и дети заняли 3 место;
Войтчук Ксения, Войтчук Сергей - в командном ката брат и сестра заняли 2 место;
Адамович Дарья и Адамович Никита в этом разделе заняли 4 место;
Адамович Никита - в индивидуальном ката занял 3 место;
Адамович Никита/бассай, Войтчук Сергей/бассай, Гончаренко Владислав/фудосин в командном ката заняли 1 место;
Адамович Никита/бассай, Гончаренко Владислав/фудосин, Сергиенко Владислав/айсберг в командном ката заняли 3 место;
Гаврильчик Софья - в индивидуальном кумитэ заняла 1 место;
Войтчук Ксения - в индивидуальном кумиэ заняла 2 место;
Адамович Никита - в индивидуальном кумитэ занял 3 место;
Зуев Кирилл - в индивидуальном кумитэ занял 4 место;
Сосновский Матвей - в индивидуальном кумитэ занял 3 место.
Поздравляем всех спортсменов и тренеров с отличным окончанием сезона. Пожелаем всем здоровья, терпения, за лето набраться сил и с сентября радовать своими победами как на республиканской , так и на международной арене.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 мая 2018 года в г. Зельва на базе СШ № 3 состоялись брендовые республиканские соревнования Белорусской федерации шотокан...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)