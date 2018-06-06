ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новая функция LinkedIn оценивает время на дорогу до работы

07.06.2018 14:47 — Разное | dev.by  
Размер текста:
A
A
A

Сервис для поиска работы LinkedIn анонсировал функцию Your Commute, которая поможет пользователям определить, насколько далеко и долго им придётся добираться до новой работы.

Новая функция LinkedIn оценивает время на дорогу до работы

Пользователи сервиса теперь смогут принимать решение о выборе новой работы с учётом времени на дорогу. Но увидеть время они смогут только в том случае, если разместившая её компания указала свой точный адрес — работодателям это поле заполнять необязательно.

Your Commute рассчитывает время на основе текущего местоположения устройства пользователя, но в любой момент можно установить другую отправную точку. Геолокационные данные не разглашаются и не видны вне этой функции. Для удобства пользователю предложат сохранить свой адрес локально, но сама соцсеть собирать или хранить эти данные не будет.

Длительность пути оценивается на основе выбранного времени отправления и отображается для трёх видов передвижения: на автомобиле, общественном транспорте и пешком. Также LinkedIn отмечает, что может собирать и использовать данные, связанные с расчётом времени в пути (за исключением конкретного местоположения), чтобы повысить качество подбора вакансий. Доступ к функции открывают постепенно, поэтому воспользоваться ею могут пока не все. Поначалу новинка будет доступна в мобильном приложении LinkedIn.

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сервис для поиска работы LinkedIn анонсировал функцию Your Commute, которая поможет пользователям определить, насколько далеко и долго им придётся добираться до новой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко о назначении Юрия Тертеля: «Поручил найти человека жёсткого, дисциплинированного – военного человека»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика