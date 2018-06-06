Новая функция LinkedIn оценивает время на дорогу до работы

Сервис для поиска работы LinkedIn анонсировал функцию Your Commute, которая поможет пользователям определить, насколько далеко и долго им придётся добираться до новой работы.





Пользователи сервиса теперь смогут принимать решение о выборе новой работы с учётом времени на дорогу. Но увидеть время они смогут только в том случае, если разместившая её компания указала свой точный адрес — работодателям это поле заполнять необязательно.

Your Commute рассчитывает время на основе текущего местоположения устройства пользователя, но в любой момент можно установить другую отправную точку. Геолокационные данные не разглашаются и не видны вне этой функции. Для удобства пользователю предложат сохранить свой адрес локально, но сама соцсеть собирать или хранить эти данные не будет.

Длительность пути оценивается на основе выбранного времени отправления и отображается для трёх видов передвижения: на автомобиле, общественном транспорте и пешком. Также LinkedIn отмечает, что может собирать и использовать данные, связанные с расчётом времени в пути (за исключением конкретного местоположения), чтобы повысить качество подбора вакансий. Доступ к функции открывают постепенно, поэтому воспользоваться ею могут пока не все. Поначалу новинка будет доступна в мобильном приложении LinkedIn.