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"Министерству обороны выставлю счет в $240 тысяч". Светлана Коржич добилась эксгумации тела сына

07.06.2018 15:15 — Разное | Партизан  
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Следователи по делу солдата Александра Коржича, который насильственно погиб в военной части в сентябре 2017 года, провели эксгумацию тела.

"Министерству обороны выставлю счет в 0 тысяч". Светлана Коржич добилась эксгумации тела сына
Об этом «Радыё Свабода» рассказала мать погибшего солдата Светлана.

7 июня председатель Следственного комитета Иван Носкевич сообщил, что следствие по делу Александра Коржича продлено, назначен ряд дополнительных экспертиз. По словам Носкевич, они займут несколько недель, после чего дело будет передано в суд.

Как стало известно журналистам, 6 июня тело Александра Коржича было эксгумировано.

«Вчера приехали, позвали меня на эксгумацию. Выкопали, спросили, мой ли это сын. Я сказала, что да, мой, - рассказала Светлана Коржич. - Местных больше никого не допустили на эксгумацию. Только меня. Забрали тело в морг, взяли все необходимое для экспертизы. Сказали, что через несколько недель сообщат о результатах».

Эксгумация тела Александра Коржича была одним из требований его матери, которая не согласилась с выводами следствия. Светлана Коржич знакомилась с материалами дела в течение всего мая, после чего обратилась в СК и администрацию Лукашенко с требованием провести эксгумацию тела сына для проведения дополнительной медицинской экспертизы. Она убеждена, что сын стал жертвой убийства.

По версии же Следственного комитета, Александра Коржича «довели до самоубийства». При этом сам СК ранее сообщал, что тело нашли в петле со связанными ногами и натянутой на голову майкой - как это сочетается с версией о самоубийстве, матери не объяснили.


Светлана Коржич также намерена потребовать от государства компенсацтю за смерть сына. "За смерть сына не получила никакой компенсации. Саша в 21 год зарабатывал 500 долларов в месяц, вот пусть мне заплатят за каждый месяц так, если бы сын работал до 60 лет. За сына выставлю счет Министерству обороны в 240 тысяч долларов", - рассказала женщина tut.by

Насильственная смерть в Печах солдата Александра Коржича получила в обществе большой резонанс. Бывшие солдаты срочной службы начали рассказывать о своем опыте дедовщины и насилия в армии. Стала распространяться информация о других случаях смерти молодых солдат.

После происшествия в воинской части в Печах опросили 18 тысяч демобилизованных военнослужащих на предмет неуставных отношений во время службы в армии.

По результатам расследования в деле Коржича были взяты под стражу 10 человек: два офицера - командир роты, старший лейтенант 1994 года рождения, и его заместитель, капитан 1989 года рождения, - семь сержантов и прапорщик. За непринятие мер для предотвращения гибели Коржича из армии уволили пять человек, еще двое отстранены от работы.

30 марта прапорщика с 72-го гвардейского объединенного учебного центра в Печах Игоря Хищенко, который пытал солдат электрошокером, приговорили к 5 годам заключения.


72-й гвардейский объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов - так официально называется военная единица в военном городке Печи под Борисовом. В Печах более 4,5 тысяч личного состава - целый поселок, по гражданским меркам. Здесь сконцентрировано около 10% всех военных страны.

Учебный центр в Печах существует с 1960 года. Раньше там готовили только младших командиров и специалистов, а с 2001 года - еще и прапорщиков.

72-й учебный центр - это шесть специализированных школ, каждая из которых считается отдельной воинской частью. В разных школах готовят будущих танкистов, водителей и командиров БМП, снайперов, специалистов радиосвязи, начальников столовых - большинство специалистов для белорусской армии. Всего там обучают 81-ой специальности.

 
 
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Следователи по делу солдата Александра Коржича, который насильственно погиб в военной части в сентябре 2017 года, провели эксгумацию тела.
 
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