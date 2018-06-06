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Хозяйка белорусских duty free женила сына

07.06.2018 15:10 — Разное | Партизан  
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Свадьба сына хозяйки сети магазинов duty free и председателя Белорусской ассоциации гимнастики Елены Скрипель состоялась пару недель назад.

Хозяйка белорусских duty free женила сына
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Елена Скрипель выложила в интернет несколько красивых снимков с торжественного мероприятия.
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В минувшем году Валерий Скрипель очень нестандартно предложил своей избраннице Анастасии стать его женой – на стадионе, прямо после одного из матчей "Реала" и "Барселоны" за суперкубок Испании.

Супруга Валерия Скрипеля, как и он, закончила БГЭУ.

К свадьбе готовились основательно. Например, танго Валерий и Анастасия репетировали две недели.

Елена Скрипель очень волновалась.  "Будет много гостей, необычный концерт, много сюрпризов, -- делилась она за пару недель до свадьбы сына. -- Не буду раскрывать сюрпризы для приглашённых . Но -- Брендон Стоун впервые споёт со звездой российской эстрады.. Это будет премьера ... Сценарий дописывается. Жду и волнуюсь . Мне кажется, что для меня это более волнительный день, чем для других..."

Вели свадьбу партнер и подруга Елены Скрипель Рита Бритикова и шоумен дядя Ваня.

В итоге Елена Альбертовна осталась всем довольна. "Не думала, что дети окажутся такими талантливыми! – подписала она одну из свадебных фотографий в Фейсбуке. -- Бывает так, что ты чего-то хочешь, придумываешь, пишешь сценарии - но понимаешь, что вероятность небольшая в успешной реализации... И вдруг смотришь, что получилось лучше твоих ожиданий. Дети весь вечер работали на сцене не хуже профессионалов! Спасибо, мои любимые!"

Елена Скрипель работала в банковском секторе, была начальником валютного управления "Беларусбанка". В 1992 году ушла из профессии из-за Тамары Винниковой. Как говорила сама Скрипель, "разошлись и в профессиональном плане, и в человеческом".

 
 
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Свадьба сына хозяйки сети магазинов duty free и председателя Белорусской ассоциации гимнастики Елены Скрипель состоялась пару недель назад.
 
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