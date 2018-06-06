Хозяйка белорусских duty free женила сына

Елена Скрипель выложила в интернет несколько красивых снимков с торжественного мероприятия.

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В минувшем году Валерий Скрипель очень нестандартно предложил своей избраннице Анастасии стать его женой – на стадионе, прямо после одного из матчей "Реала" и "Барселоны" за суперкубок Испании.





Супруга Валерия Скрипеля, как и он, закончила БГЭУ.





К свадьбе готовились основательно. Например, танго Валерий и Анастасия репетировали две недели.





Елена Скрипель очень волновалась. "Будет много гостей, необычный концерт, много сюрпризов, -- делилась она за пару недель до свадьбы сына. -- Не буду раскрывать сюрпризы для приглашённых . Но -- Брендон Стоун впервые споёт со звездой российской эстрады.. Это будет премьера ... Сценарий дописывается. Жду и волнуюсь . Мне кажется, что для меня это более волнительный день, чем для других..."





Вели свадьбу партнер и подруга Елены Скрипель Рита Бритикова и шоумен дядя Ваня.





В итоге Елена Альбертовна осталась всем довольна. "Не думала, что дети окажутся такими талантливыми! – подписала она одну из свадебных фотографий в Фейсбуке. -- Бывает так, что ты чего-то хочешь, придумываешь, пишешь сценарии - но понимаешь, что вероятность небольшая в успешной реализации... И вдруг смотришь, что получилось лучше твоих ожиданий. Дети весь вечер работали на сцене не хуже профессионалов! Спасибо, мои любимые!"





Елена Скрипель работала в банковском секторе, была начальником валютного управления "Беларусбанка". В 1992 году ушла из профессии из-за Тамары Винниковой. Как говорила сама Скрипель, "разошлись и в профессиональном плане, и в человеческом".