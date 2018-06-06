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МВД Беларуси и ЛГБТ-активистка спорят, кто из них подделка

07.06.2018 14:57 — Разное | UDF  
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Скриншот со страницы в Facebook Виктории Биран об ее акции против гомофобии
Три райотдела минской милиции добиваются наказания Виктории Биран за одну и ту же акцию. Поводом для обращения в суд стали ее пикеты против гомофобных высказываний руководства страны.

Судья Московского района Минска Татьяна Мотыль в среду, 6 июня, отправила на доработку протоколы местного отделения милиции, составленные в отношении Виктории Биран. После устранения формальных недостатков суд намерен вновь рассмотреть ее кейс. Аналогичные дела находятся еще в двух районных судах столицы Беларуси.

Поводом для разбирательств стали одиночные пикеты, которые активистка ЛГБТ-движения Виктория Биран провела 24 мая перед зданиями МВД, КГБ и белорусского парламента. Она вышла на них с самодельным плакатом "Сами вы подделка". Свою акцию Биран провела в знак протеста против заявления МВД Беларуси. "Как ни крути, но однополые отношения - это подделка", - так милицейское ведомство страны 20 мая отреагировало на то, что посольство Великобритании в Минске в международный день борьбы с гомофобией 17 мая и в этом году вывесило радужный флаг.


Три здания, три района, три суда

Несмотря на то, что здания КГБ, МВД и парламента расположены в шаговой доступности друг от друга, находятся они в разных районах Минска - Центральном, Ленинском и Московском. А это значит, что сразу три райотдела милиции посчитали, что Виктория Биран провела на их территории несанкционированное мероприятие - одиночный пикет - и составили протоколы. Теперь ЛГБТ-активистку будут судить трижды.

МВД Беларуси и ЛГБТ-активистка спорят, кто из них подделка

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В Беларуси за несанкционированные пикеты предусмотрена административная ответственность по статье 23.34 КоАП, которая предполагает штраф до 30 базовых величин (в пересчете - около 312 евро) либо административный арест. Принять участие в первом судебном разбирательстве Виктория Биран не смогла, так как находится в США на трехнедельной стажировке по одной из программ профессионально-культурного обмена.

Стажировка была запланирована давно, поэтому изменить планы Виктория уже не могла. В комментарии для DW она пояснила, что не бежит от разбирательства: по электронной почте в суд было отправлено письмо, в котором она попросила перенести заседание на более поздний срок. Правда, отметила Виктория Биран, никакого ответа она не получила.


Акция против гомофобии в Беларуси

Фотографируясь с плакатом, ЛГБТ-активистка понимала, что следует ожидать нежелательных последствий, но не думала, что трактоваться ее действия будут как одиночный пикет. Каждая акция длилась три секунды, говорит она: развернула плакат, сделала фото и свернула. Никто из прохожих не имел возможности прочитать, что на нем написано. Виктория Биран, скорее, опасалась того, что здания спецслужб входят в закрытый список стратегических объектов, которые в Беларуси фотографировать запрещено.

МВД Беларуси и ЛГБТ-активистка спорят, кто из них подделка

Гомофобия в Беларуси - в порядке вещей
Но в то же время, признается девушка, она чувствовала потребность что-то предпринять. Буквально через два дня после публикации заявления на сайте МВД глава этого ведомства Игорь Шуневич решил еще раз лично высказаться по этому поводу и назвал радужный флаг "пропагандой того образа жизни, который нам неприемлем".

Схожим был лейтмотив и более мягкого заяления на эту тему главы МИД Беларуси Владимира Макея. Высказывания были сделаны одно за другим, и это создавало колоссальное психологическое давление, признается Виктория: "Если министр МВД на своем сайте открыто назвал меня "подделкой", то возник вопрос, что же могу сделать я?".


Кто такая Виктория Биран

Вот тогда и появилась идея сделать самодельный плакат "Сами вы подделка". По заверению активистки, ее действия носили исключительно индивидуальный характер. Виктории Биран 28 лет. Она сооснователь проекта "Makeout", посвященного ЛГБТ-сообществу. До 17 лет она жила в Пинске. Потом поступила на факультет журналистики Белорусского госуниверситета.

До 20 лет, признается Виктория, она считала себя гетеросексуальным человеком, пока не влюбилась в девушку. Долгое время даже не могла решить, может ли считать себя лесбиянкой. Ей повезло оказаться в атмосфере, где ее никто не осуждал за сексуальную ориентацию. На протяжении шести лет она сотрудничала в качестве актрисы и менеджера с подпольным Белорусским свободным театром (Belarus Free Theatre), пока этот театр ставил спектакли в Минске. Там можно было открыто говорить о своей сексуальной ориентации. Но не у всех ЛГБТ-людей в Беларуси есть такая привилегия, констатирует Виктория Биран, поэтому многие выбирают стратегию "сидения в шкафу".


Жалоба на МВД за разжигание вражды

Руководитель инициативы "Журналисты за толерантность" Олег Рожков отмечает, что в заявлении МВД очевидно используется язык вражды. Кроме того, присутствует разделение людей на категории: под "мы" подразумеваются граждане Беларуси, а под "вы" - ЛГБТ-сообщество. Из текста следует, что геи и лесбиянки не могут быть белорусами. А финальную фразу "они не пройдут" можно и вовсе расценивать как призыв к насилию, считает Рожков.

В то же время, отмечает он, скандал можно рассматривать и в конструктивном ключе, ведь он привлек внимание к теме. В обязанности МВД не входит функция объяснения, какие отношения между полами считать подделкой, а какие - подлинными. Этой неуместной и неаккуратной публикацией МВД выставило себя не в самом лучшем свете, считает Рожков: "И это хороший кейс для правозащитников на будущее".

Скандальное заявление МВД не осталось без реакции правозащитников, говорит соосновательница организации Human Constanta Наста Лойко. В сети был запущен сбор подписей под петицией в адрес генеральной прокуратуры с требованием проверить законность подобных высказываний, убрать материал с сайта министерства и воздержаться в будущем от подобных комментариев. Достаточно быстро под петицией набралось 1830 подписей, которые 28 мая были направлены адресату.

 
Теги: Минск
 
 
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Три райотдела минской милиции добиваются наказания Виктории Биран за одну и ту же акцию. Поводом для обращения в суд стали ее пикеты против гомофобных...
 
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