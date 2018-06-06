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В Минске бесплатно катают на велосипеде-тандеме тех, кто не сможет проехать сам

07.06.2018 15:44 — Разное | Tut.by  
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В парке Янки Купалы двое парней в зеленых жилетках стоят у велосипеда-тандема. Это Уладзь Сташкевич из товарищества «Зеленая сеть» и Кирилл Кудравец из Минского велосипедного общества. Ждут группу слабовидящих и незрячих людей — чтобы три часа катать их по парку.


«Совместная поездка на тандеме объединяет получше питья на брудершафт»

Такие велоэкскурсии — часть большого проекта «Зеленый город для всех», чтобы сделать Минск дружелюбнее к людям с инвалидностью по зрению.

— Прежде чем организовывать поездки, мы подучились у тренера Александра Усикова. Он работает с командой велосипедистов-паралимпийцев, — объясняет Кирилл. — На мастер-классе нам объяснил, как взаимодействовать со слабовидящими и незрячими во время катания. Например, описывать все, что происходит: вот поворот направо, вот мы тормозим.

— Стараемся описывать даже детали. Например, «мы едем вдоль воды, по левую руку река. К берегу прибило комочки тополиного пуха, и кажется, словно лед на воде», — импровизирует Уладзь. — Чтобы человек все мог себе представить!


— Самое сложное — эмоциональная часть. Чувствовать, насколько партнеру комфортно во время езды. Может быть, ему быстро или страшно, а сказать он постесняется.

«Покатушки» на тандеме с незрячими и слабовидящими начались в апреле и обычно проходят раз в неделю. Возят всех желающих: чтобы поучаствовать, достаточно связаться с организаторами. Правда, загвоздкой стал именно тандем — поначалу его брали в обычных городских прокатах, а значит, к ним привязывали маршрут. Катались в Боровлянах, в Лошице. А потом один из членов Минского велосипедного общества узнал о проекте — и предложил услуги своего двухместного велосипеда. Теперь доступен любой маршрут.

— Я сегодня один ехал на тандеме с Каменной горки, чтобы доставить велосипед в парк Янки Купалы, — улыбается Уладзь. — Горожане смотрели с восхищением: мол, какой классный! А вообще, совместная поездка на тандеме объединяет получше питья на брудершафт.


Скоро у проекта появится собственный двухместный велосипед. До окончания краудфандинговой кампании на «Улье» еще несколько дней, но минимально необходимую сумму уже давно собрали, и с излишком — 551 рубль вместо 450. Что оказалось очень кстати, поскольку подержанный швейцарский тандем, который планировали купить изначально, нуждался в некотором ремонте и адаптации под «барьерные условия» Минска. Спонсоров — около двадцати человек, самое крупное пожертвование — 200 рублей.

— Найти в Минске хороший тандем сложно и дорого, — описывают парни. — Чаще всего под видом тандема у нас продают или сдают в аренду один велосипед, собранный из двух «Аистов».

Если до конца кампании удастся собрать еще немного денег, то они пойдут на дальнейшее обслуживание и, в случае необходимости, ремонт велосипеда.

«Вы можете меня в инстаграме найти»

Катать сегодня планируют троих — Довыденко Кристину, Бирко Инну и Виталия Перепечу. Все работают на «Светоприборе». О проекте узнали от Светланы Маленок, которая была сотрудницей отдела реабилитационной работы предприятия и сейчас помогает «Зеленому городу для всех».

— Дайте хоть потрогать сначала тандем, — смеется Инна. — Что это такое?


Ее на велосипед сажают первой — и увозят крутить педали по парку.

— Я в детстве много ездил, — вспоминает Виталик. — Когда было лучше светоощущение, вообще гонял! Недавно взяли из общаги обычный велик, я вокруг покатался. Когда едешь и не видишь — такой адреналин непередаваемый! Что было б, если б я упал? Встал бы и пошел. Ничего страшного. Я дорогу чувствую, понимаю, где забора нет. Я вообще безбашенный — сам по городу общественным транспортом езжу.


Кроме велосипеда, у парня есть еще одно хобби — фотография.

— Вы можете меня в инстаграме найти, вам покажется, что я обычный. Вот, возле метро сделал селфи, надеюсь, получилось. Я или отсылаю фотографию знакомым посмотреть, или программой специальной пользуюсь: она показывает, обнаружено лицо в кадре или нет.

— И я в детстве много каталась по деревне, — подключается к разговору Инна. — Даже когда потеряла зрение, ездила с девчонками. Они кричали «Прямо, прямо!» — и по бокам меня страховали. А на тандеме в первый раз — не страшно, а круто! Я, как Виталий, тоже активная: хожу на концерты, а новогодние каникулы вместе с Кристиной провела в турпоездке по Европе.


— Вообще удивительно, что придумали такое: катать нас на тандеме, — радуется Кристина. — Минчане вообще отзывчивые. На днях ехала на Кунцевщину, автобус как-то не так объявлял остановки — вышла на другой. Я со своей тростью туда-сюда, не могу понять, где нахожусь. Подходит девушка с коляской и собачкой: «Вам нужна помощь?» — «Вы мне хоть скажите, на какой я остановке». Она называет: «НПО Гранат». Я попросила на автобус до метро меня посадить — а она пешком до метро довела. Хотя вместе с коляской и собачкой.


Волонтеры проекта «Тандем» собираются организовывать «покатушки» вместе со слабовидящими и незрячими на тандеме до конца сентября.

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Теги: Минск
 
 
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Такие велоэкскурсии - часть большого проекта "Зеленый город для всех", чтобы сделать Минск дружелюбнее к инвалидам по зрению.
 
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