"Было много нарушений по ценам". МАРТ пояснил, почему в столовых школ и вузов решили навести порядок

В МАРТ пояснили, почему будут регулировать цены в школьных и студенческих столовых, буфетах и кафе. Напомним, президент поручил ведомству заняться стоимостью обедов в учреждениям образования. Ранее этим вопросом занимались облисполкомы и Мингорисполком.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

— Причиной принятия такого решения послужило выявление многочисленных нарушений соблюдения порядка формирования цен на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях образования, определенного соответствующими решениями облисполкомов и Минским горисполкомом, а также необходимость закрепления четких норм, направленных на сокращение числа поставщиков-посредников продуктов питания, — поясняют в МАРТ.

В ведомстве уточняют, что с 27 августа будет установлен единый порядок формирования цен и наценок на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях образования.

О том, что ценообразованием в школьных и студенческих столовых займется Министерство антимонопольного регулирования и торговли, ранее сообщал глава ведомства Владимир Колтович.

«Для того, чтобы сейчас исключить двойное толкование при формировании цен, мы разработали методические рекомендации. Суть состоит в том, что торговая надбавка в размере 20% применяется не к цене последнего поставщика, а к цене производителя. Это еще и маленький вклад в копилку решения проблемы посредников», — пояснил министр.

По его словам, сегодня наценки в общественном питании разнятся — в столице она составляет 15%, а в Гомельской области — 25%.

«Уверен, что после передачи функций МАРТ мы сможем найти некую средневзвешенную величину, которая бы отвечала сегодня экономическим интересам всех регионов», — указал Колтович.

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