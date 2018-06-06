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"Мало ли, жена узнает". Законна ли съемка посетителей и трансляция онлайн в аквапарке "Лебяжий"

07.06.2018 15:39 — Разное | Tut.by  
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Вчера мы писали о том, что в аквапарке «Лебяжий» установили камеру для видеонаблюдения с трансляцией онлайн. В связи с этим возникли вопросы у читателей и в соцсетях. Мы узнали, законна ли съемка и трансляция посетителей в аквапарке.


Новость о появлении камеры видеонаблюдения понравилась не всем читателям. Некоторые начали возмущаться и писать в комментариях: «А разрешение на видеосъемку у посетителей спрашивали? Или висит объявление о видео онлайн?», «Теперь я туда ни ногой! Мало ли, жена узнает», «Посетители хоть знают, что они в прямом эфире прямо в интернете?».

В трансляции с 9 до 23 часов можно отследить температуру воды и воздуха на табло, которое иногда попадает в обзор. Также видно, что происходит в бассейне. Камера постоянно передвигается вокруг.

Как оказалось, прямого запрета на съемку в общественном месте и трансляцию в законодательстве нет. Вопрос лишь в том, можно ли транслировать эту съемку онлайн.

Креативный директор аквапарка «Лебяжий» Алина Змачинская говорит, что они консультировались по вопросу организации онлайн-трансляции в соответствующих инстанциях.

По этому вопросу они ссылаются на ч.2 п. 6. Положения о порядке размещения (распространения) на территории Республики Беларусь рекламы продукции, товаров, работ, услуг, производимой на этой территории. Документ утвержден постановлением Совмина.

Ссылаясь на этот акт, креативный директор цитирует, что «документальное подтверждение участия в рекламировании товара (работы, услуги), производимого на территории Республики Беларусь, не требуется, в случае использования в рекламе имитации образа человека (контуры, очертания и т.д.), не позволяющей достоверно установить его личность, а также в случаях использования в рекламе панорамной съемки населенных пунктов, производственных объектов, торговых объектов, объектов обслуживания, концертных площадок или иных имущественных комплексов, расположенных на территории Республики Беларусь, в момент нахождения людей на территории таких населенных пунктов, объектов или комплексов».

Змачинская говорит, что рассмотреть лица гостей, определить личность, рассекретить информацию или использовать образ в коммерческих интересах невозможно.

— Если говорить официальным языком, то прямого запрета на осуществление онлайн-трансляций из общественных мест нет.


Информация о трансляции есть на сайте и в соцсетях. В аквапарке также уведомляют о проводимой онлайн-трансляции информационными сообщениями на стойке рецепции перед оплатой услуг.

Как нам пояснила Змачинская, камеры решили поставить потому, что люди часто обращались с вопросом о загрузке акватории.

— Также мы надеемся, что нововведение поспособствует уменьшению количества мелких краж в акватории, — пояснила она.

В «Лебяжьем» следят и за обратной связью. Так, сегодня решили исключить из зоны охвата трансляции детский водный городок. В течение месяца в аквапарке будут собирать отзывы и решать, нужно ли видеонаблюдение онлайн дальше.

 
Теги: Новости
 
 
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После публикации о съемке в аквапарке у читателей и в соцсетях возникли вопросы.
 
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