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Президент потребовал железного порядка в Госинспекции охраны животного мира

07.06.2018 15:26 — Разное | Ежедневник  
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Президент потребовал железного порядка в Госинспекции охраны животного мира

Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира при президенте Александр Лукашенко назвал особой структурой, где не должно быть расхлябанности и недисциплинированности.

«Ваша задача – прийти в инспекцию, разобраться с тем штатом, с которым вы будете работать, посмотреть на людей и железной рукой навести порядок в инспекции», - сказал глава государства.

Президент также отметил, что не боится кривотолков по поводу того, что, мол,  он «опять взял крен на назначение военных в те или иные гражданские структуры».

Александр Лукашенко сказал, что Госинспекция охраны животного и растительного мира создавалась по его инициативе и на базе определенных структур за счет их численности для того, чтобы не выделять лишние деньги из бюджета и не плодить лишних людей в погонах. 

«У нас богатство одно – это природа. Господь нас наделил прекрасной природой, ее основой является растительный и животный мир», – напомнил он.

 Поэтому белорусскую природу надо беречь, лелеять, восстанавливать, считает Александр Лукашенко, а со временем в инспекции начали забывать о своих основных обязанностях.

«В борьбе с правонарушителями и браконьерами разного типа некоторые сами стали браконьерами. Это дошло и до начальников. Если начальник - браконьер, система не сможет бороться против браконьеров», – сказал он.

Поэтому, как отметил глава государства, он был вынужден отстранить от занимаемой должности ряд начальников данной инспекции и поручил найти человека жесткого, дисциплинированного – военного человека.

«Их были десятки, выбор пал на вас», – заметил Лукашенко.

Государственную  инспекцию охраны животного и растительного мира при Президенте  он назвал особой структурой, где не должно быть расхлябанности и недисциплинированности.

«Я очень надеюсь, что вы не подведете и наведете порядок в этой системе. Очень нужно это сделать», – сказал Александр Лукашенко, обращаясь к Юрию Тертелю.

 
 
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Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира при президенте Александр Лукашенко назвал особой структурой, где не должно быть расхлябанности и...
 
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