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Лукашенко поедет в пятницу в Китай - вице-президент ЕБРР

07.06.2018 15:27 — Разное | Интерфакс  
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Глава белорусского государства Александр Лукашенко в предстоящую пятницу направится с визитом в Китай, сообщил вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Алан Пию.

"Мы будем рады содействовать появлению китайских компаний в парке "Великий камень". Надеюсь, наша работа будет полезной, в том числе с учетом, что президент Лукашенко направляется завтра с поездкой в Китай", - сказал А.Пию на пресс-конференции в четверг в Минске.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад", А.Пию сообщил о визите А.Лукашенко в КНР, комментируя заключенный в ходе его визита в Минск меморандум между ЕБРР и индустриальным парком "Великий камень".

Вице-президент банка также отметил, что в конце марта  "был в Пекине и участвовал в мероприятиях по продвижению Беларуси на китайском рынке". "Китай демонстрирует интерес к Беларуси", - подчеркнул он.

По словам А.Пию, "сейчас хорошее время для инвестиций в Беларусь и инвестиции могут прийти из любой части мира - из Европы, из Азии, в том числе из Китая".

Как сообщалось, в четверг в Минске состоялась встреча главы белорусского государства Александра Лукашенко и вице-президента ЕБРР А.Пию.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава белорусского государства Александр Лукашенко в предстоящую пятницу направится с визитом в Китай, сообщил вице-президент Европейского банка реконструкции и...
 
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