Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов принять участие в приватизации "Банка Москва-Минск", - заявил вице-президент банка Алан Пию.

"Мы знаем, что банк "Москва-Минск" выдвинут на приватизацию, его собственником является Национальный банк. Очень важно этот банк правильно позиционировать, чтобы привлечь качественного инвестора по выгодной цене. Мы готовы в этом поучаствовать", - сказал А.Пию на пресс-конференции в четверг в Минске.

(последует)

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