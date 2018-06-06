Комитет Думы поддержал законопроект о рекламе вина и шампанского из ЕАЭС

Комитет Госдумы РФ по экономической политике на заседании в четверг рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, который предлагает разрешить в российских СМИ рекламу вина и шампанского, произведенного в государствах - членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По действующему законодательству, реклама вина и шампанского в российских СМИ допускается только в случае, если спиртное произведено в России из выращенного на ее территории винограда. При этом реклама вина и шампанского, произведенного в государствах - членах ЕАЭС, не допускается.

"Предлагаемые изменения позволят рекламировать вино и шампанское, произведенное в Армении, Беларуси, Казахстане и Киргизии", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.