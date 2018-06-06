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Лес из Вологодской области могут начать продавать через БУТБ

07.06.2018 15:05 — Разное | Интерфакс  
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Перспективы реализации российских лесоматериалов на электронной торговой площадке ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) обсудило руководство биржи с делегацией Вологодской области РФ во главе с заместителем губернатора Михаилом Глазковым, сообщает пресс-служба БУТБ.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве с российскими поставщиками леса, особенно, когда речь идет о выставлении на торги редких и ценных пород древесины", - сказал в ходе встречи первый заместитель председателя правления БУТБ Анатолий Зарецкий.

Он подчеркнул, что за годы работы биржа накопила значительный опыт проведения торгов лесопродукцией как на внутреннем рынке, так и на экспорт.

"Торги лесоматериалами проводятся у нас с 2005 года. Сегодня технические возможности нашей торговой системы позволяют в течение одной торговой сессии обрабатывать более миллиона заявок, а в торгах участвуют порядка тысячи продавцов и покупателей из разных стран", - подчеркнул А.Зарецкий.

По словам первого зампреда, российская древесина уже реализовывалась через БУТБ. "В конце прошлого года по просьбе Министерства лесного комплекса Иркутской области мы успешно проведи пилотные торги лесопродукцией, производимой в этом регионе России. Так что определенный задел уже есть. Используя биржевой механизм, ваши предприятия смогут продавать лесопродукцию покупателям из России, Беларуси или третьих стран", - отметил он.

В свою очередь М.Глазков заявил, что лес – стратегический ресурс и его эффективное использование является одной из важнейших задач администрации региона. "В 2017 году наши предприятия экспортировали продукции на $396 млн, что на 21% больше, чем в 2016 году. В этом году также складывается положительная динамика. Если через вашу торговую площадку у нас получится выйти на новые рынки и нарастить объемы реализации, мы готовы проработать вопрос аккредитации на бирже и выставить продукцию лесопромышленного комплекса Вологодской области на биржевые торги", - сказал он.

 
 
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Перспективы реализации российских лесоматериалов на электронной торговой площадке ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) обсудило руководство...
 
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