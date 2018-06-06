Мать Коржича добивалась эксгумации. Следствие продлили

Расследование гибели Коржича все еще не закончено, а выводы следственного комитета пока что оказались преждевременными. Напомним, что начальник главного следственного управления СК еще в апреле заявил, что расследование завершено, а солдат покончил жизнь самоубийством. Тогда мать солдата сказала, что не согласна с этим и добивалась эксгумации тела для повторной экспертизы. И добилась: следствие продлили, 6 июля провели эксгумацию, назначили ряд дополнительных экспертиз, пишет Радио Свобода. Мероприятия займут несколько недель после чего дело будет передано в суд.

«Вчера приехали, позвали меня на эксгумацию. Выкопали, спросили, это мой сын. Я сказала, что да, мой, – рассказала мать погибшего солдата Светлана Коржич. - Местных больше никого не допустили на эксгумацию. Только меня. Забрали тело в морг, взяли все необходимое для экспертизы. Сказали, что через несколько недель сообщат результаты». Женщина убеждена, что ее сына убили. Тем более, что финальная версия СК плохо вяжется с сообщением о том, что тело нашли в петле со связанными ногами и натянутой на голову майкой.

3 октября 21-летнего солдата, проходившего срочную службу в военной части в Печах под Борисовом, нашли в петле. Уже тогда друзья и родные Коржича усомнились, что это было самоубийство.

Фото: Радио Свобода