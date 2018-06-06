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ДНИ ЭНЕРГИИ: В сморгонской городской библиотеке №1 состоялся познавательно-экологический круиз «Разноцветная Беларусь»

07.06.2018 — Разное | Светлы шлях  
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6 июня в рамках дней энергии в Сморгонском районе в филиале «Городская библиотека №1» состоялся познавательно-экологический круиз «Разноцветная Беларусь».

ДНИ ЭНЕРГИИ: В сморгонской городской библиотеке №1 состоялся познавательно-экологический круиз «Разноцветная Беларусь»

На мероприятие были приглашены школьники из спортивного лагеря ГУСУ «Сморгонская СДЮШОР». Присутствующих ждало увлекательное виртуальное путешествие по самым красивым уголкам природы Беларуси, во время которого были показаны видеоролики, звучали песни и стихи белорусских авторов. Фея Экологии, в роли которой выступила библиотекарь Елена Наливайко, задавала вопросы по рубрикам «Зелёная Беларусь», «Голубая Беларусь» и др., на которые ребята с интересом искали ответы.

Ведущая Елена Василевская познакомила с интересными фактами из жизни природы. На мероприятии присутствовала главный специалист инспекции охраны окружающей среды Валентина Король, которая была экологом-экспертом и дополняла ответы детей, попутно затрагивая вопросы охраны природы и экологии Сморгонщины.

Завершающим аккордом мероприятия стала экологическая акция «Стоп!». Каждый участник написал на бумажной «ладони» экологическую проблему, которая ему близка. Из этих «ладошек» получилось целое дерево, показывающее, сколько еще экологических вопросов предстоит решить человечеству.

ДНИ ЭНЕРГИИ: В сморгонской городской библиотеке №1 состоялся познавательно-экологический круиз «Разноцветная Беларусь»

ДНИ ЭНЕРГИИ: В сморгонской городской библиотеке №1 состоялся познавательно-экологический круиз «Разноцветная Беларусь»

ДНИ ЭНЕРГИИ: В сморгонской городской библиотеке №1 состоялся познавательно-экологический круиз «Разноцветная Беларусь»

ДНИ ЭНЕРГИИ: В сморгонской городской библиотеке №1 состоялся познавательно-экологический круиз «Разноцветная Беларусь»

ДНИ ЭНЕРГИИ: В сморгонской городской библиотеке №1 состоялся познавательно-экологический круиз «Разноцветная Беларусь»

ДНИ ЭНЕРГИИ: В сморгонской городской библиотеке №1 состоялся познавательно-экологический круиз «Разноцветная Беларусь»

Валентина БУЖИНСКАЯ.

Фото автора.

 

 
 
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6 июня в рамках дней энергии в Сморгонском районе в филиале «Городская библиотека №1» состоялся познавательно-экологический круиз «Разноцветная Беларусь».
 
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