Рафаэль Надаль – в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису

Четвертьфинальная встреча против аргентинца Диего Шварцмана растянулась на два дня: накануне доиграть матч помешал дождь.

А сегодня Рафаэлю Надалю не помешало уже ничто: три из четырех сетов он сыграл блестяще, практически не оставив сопернику никаких вариантов. Итог: 4:6, 6:3, 6:2, 6:2. В полуфинале Надаль встретится с победителем матча Хуан Мартин Дель Потро – Марин Чилич. А в женском одиночном турнире сегодня уже узнаем финалисток.