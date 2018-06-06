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По делу рядового Коржича проведут дополнительные следственные действия

07.06.2018 16:00 — Разное | ОНТ  
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СК проведёт дополнительные следственные действия по делу о гибели рядового Александра Коржича, сообщает Следственный комитет Беларуси.
Об этом ходатайствовала мать погибшего Светлана Коржич.

После предъявления окончательного обвинения трём сержантам о доведении до самоубийства рядового Коржича Следственный комитет завершил предварительное расследование и передал материалы дела для ознакомления потерпевшей Светлане Коржич и обвиняемым.

После изучения материалов уголовного дела (более 30 томов) женщина заявила ходатайство о проведении некоторых дополнительных следственных действий.
На исполнение ходатайства уйдёт около двух недель.

 
 
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СК проведёт дополнительные следственные действия по делу о гибели рядового Александра Коржича, сообщает Следственный комитет Беларуси. Об этом ходатайствовала...
 
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