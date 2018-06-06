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Белорусов зовут участвовать в SunRun Challenge и пробегать километры в помощь детям

07.06.2018 15:51 — Разное | Tut.by  
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В самый длинный день года — 21 июня — стартует новый этап благотворительного проекта #velcombegom, реализуемый по инициативе компании velcom. В рамках SunRun Challenge все любители бега смогут бросить вызов своим личным достижениям и при этом помочь детям: каждый километр дистанции будет преобразован в киловатты «доброй энергии», а их денежный эквивалент — перечислен на благотворительные цели.


Прошедший забег velcombegom. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Проект проходит под девизом SunRun Challenge — и это не случайно: «солнечными» называют детей, рожденных с синдромом Дауна, на помощь которым и будут собираться средства в этом году. Бенефициаром благотворительной акции станет ГУ «Детский дом-интернат для детей-инвалидов c особенностями психофизического развития». В этом социальном учреждении постоянно проживают дети, нуждающиеся в особом уходе, бытовом и медицинском обслуживании и социально-трудовой адаптации. Совместными усилиями участникам проекта предстоит пробежать 50 000 километров (что соответствует 13 180 000 кДжоулей, или 3365 кВт/ч «энергии добра»), и тогда компания velcom перечислит на счет дома-интерната 50 000 рублей.

В этом году в зачет акции пойдут километры, которые ее участники пробегут с 21 по 24 июня. Чтобы внести свой вклад в доброе дело, всем желающим нужно просто выходить на пробежки, а потом делать публикации в социальных сетях с указанием своего результата и хештегом #velcombegom.

Проект #velcombegom — благотворительная спортивная инициатива компании velcom, направленная на помощь нуждающимся детям и детским медицинским учреждениям и одновременно на популяризацию здорового образа жизни среди белорусов. Забеги #velcombegom проводятся ежегодно, начиная с 2015 года.

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В самый длинный день года - 21 июня - стартует новый этап благотворительного проекта #velcombegom, реализуемый по инициативе компании velcom.
 
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