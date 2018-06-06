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"Это абсолютное оружие". Путин рассказал о новейших российских ракетных комплексах

07.06.2018 15:50 — Разное | Tut.by  
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Во время «Прямой линии» Владимиру Путину задали вопрос о новейшем российском оружии. По словам российского президента, комплекс «Авангард» в вооруженные силы поставят к 2019 году, а к 2020 — гиперзвуковые ракеты «Кинжал».


Истребитель МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на Параде Победы 9 мая в Москве. Фото: Reuters

Политик рассказал, что разработка ракетного комплекса «Авангард» началась еще в 2004 году в качестве ответного шага на выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

— Это небаллистическая ракетная система межконтинентальной дальности, которая идет по настильной траектории и меняет курс по направлению и высоте. Это абсолютное оружие, если говорить о сегодняшнем дне. [Его скорость] cвыше 20 Махов, 20 скоростей звука. Я не думаю, что такое оружие в ближайшие годы появится у какой-то другой страны. Хотя, конечно, когда-нибудь появится. И, как я уже говорил, нас это не беспокоит, потому что у нас оно уже есть.

Также Путин больше рассказал о гиперзвуковом ракетном комплексе воздушного базирования «Кинжал».

— Гиперзвуковая ракета, которая летит со скоростью 10 Махов. Она уже стоит на вооружении нашей армии в Южном федеральном округе. <…> Если кто-то усомнился в этом — пускай посмотрит, мы специально продемонстрировали пуски этой ракеты.

По словам политика, на вооружении российской армии уже стоит лазерный боевой комплекс. Система «Авангард» сейчас находится в производстве, прошла испытания в ходе военных действий в Сирии, а в армию поступит в 2019 году. На 2020 год запланирована поставка самого мощного ракетного комплекса стратегического назначения «Сармат».

Российский президент упомянул также об изделиях с ядерной двигательной установкой — ракете глобальной дальности и подводном беспилотном аппарате.

— И в том, и в другом случае мы завершили главный этап разработки, а именно всё, что связано с испытаниями ядерной двигательной установки. <…> У меня нет никаких сомнений в том что в запланированные сроки они будут поставлены на вооружение.

 
 
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По словам российского президента, систему "Авангард" в вооруженные силы поставят к 2019 году, а к 2020 - гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
 
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