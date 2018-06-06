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Террористу, наехавшему на людей в Стокгольме, дали пожизненный срок

07.06.2018 16:06 — Разное | ОНТ  
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Рахмат Акилов, совершивший наезд на людей в центре Стокгольма 7 апреля 2017 года, приговорён к пожизненному заключению.

Вердикт в отношении выходца из Узбекистана огласил окружной суд шведской столицы.

Напомним, в результате теракта погибли пятеро и были ранены более десяти человек.

 
 
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​Рахмат Акилов, совершивший наезд на людей в центре Стокгольма 7 апреля 2017 года, приговорён к пожизненному заключению.
 
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