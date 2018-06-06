|
Террористу, наехавшему на людей в Стокгольме, дали пожизненный срок
Рахмат Акилов, совершивший наезд на людей в центре Стокгольма 7 апреля 2017 года, приговорён к пожизненному заключению.
Вердикт в отношении выходца из Узбекистана огласил окружной суд шведской столицы.
Напомним, в результате теракта погибли пятеро и были ранены более десяти человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рахмат Акилов, совершивший наезд на людей в центре Стокгольма 7 апреля 2017 года, приговорён к пожизненному заключению.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)