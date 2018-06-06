​За ходом вступительной кампании-2018 будут следить 160 сотрудников КГК

Проходным билетом в высшие учебные заведения могут быть только знания. За тем, чтобы вступительная кампания в Беларуси прошла максимально демократично и прозрачно, будут следить более 160 сотрудников Комитета госконтроля.

В преддверии важного этапа (а до начала централизованного тестирования осталось меньше недели) детали обсудили на заседании специальной комиссии под председательством вице-премьера. Под контролем будет вся кампания (от подачи документов, подготовки и проведения вступительных испытаний до зачисления в вуз). В комиссии подчёркивают, что важно, чтобы все абитуриенты имели равные возможности стать студентами.

Также комиссия оперативно ответит на все обращения абитуриентов и их родителей. А чтобы вопросов было как можно меньше, претендентам советуют полагаться только на собственные знания. Централизованное тестирование в этом году сдают более 82 тысяч человек. Стартуют испытания 12 июня с белорусского языка.